النفط يرتفع عقب خفض أسعار الفائدة في أمريكا



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 74.69 دولارا للبرميل عند الساعة 0045 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 71.22 دولارا.



كان الخامان سجلا ارتفاعا في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاضاً في الإمدادات الأمريكية في أعقاب هبوب إعصار فرنسين.



وفي يوم الأربعاء الماضي، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقعه كثيرون.



وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلقون من أن يشهد البنك المركزي تباطؤا في سوق العمل.



وقال بنك إيه.إن.زد "لقد ارتفعت المعنويات بفضل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة وسط آمال في قدرته على تحقيق هبوط سلس للاقتصاد.. وأدى تراجع الدولار إلى دعم معنويات المستثمرين".-رويترز