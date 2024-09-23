هل يمكن أن تتعاون أميركا والصين في مجال الذكاء الاصطناعي؟



من الطبيعي أن يثير هذا الاحتمال الخطير القلق، ويؤكد على ضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي. لكن على الرغم من التحذيرات المستمرة من قادة الصناعة والأكاديميين والخبراء على مدار قرابة العامين بشأن مخاطر إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، لم تسن الولايات المتحدة حتى الآن أي تشريعات فيدرالية بهذا الشأن.



في الوقت نفسه، هناك أصوات داخل قطاع التكنولوجيا وخارجه ترى أن التحذيرات المبالغ فيها تشتت الانتباه عن التحديات الأكثر إلحاحاً، مثل الانتهاكات المحتملة لحقوق الملكية الفكرية، وانتشار التزييف العميق والمعلومات المضللة، بجانب فقدان الوظائف. ومع ذلك، لم يتخذ المشرعون أي إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المخاطر.



الصين تواصل التقدم

إحدى الحجج الرئيسية التي تُثار ضد تنظيم الذكاء الاصطناعي هي الخوف من تأثيره السلبي على الابتكار، مما قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة السباق التكنولوجي أمام الصين. فعلى الرغم من الرقابة الصارمة والجهود الأميركية المستمرة لمنع وصولها إلى المكونات الحيوية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تواصل الصين التقدم بسرعة في هذا المجال. وبينما أعاقت قيود التصدير تقدم بكين إلى حد ما، إلا أنها تتفوق في وضع معايير لكيفية تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الشاملة التي تشكل حجر الزاوية في عصرنا.

في ظل غياب التشريعات الفيدرالية، تولت بعض الولايات الأميركية زمام الأمور بنفسها. ففي الشهر الماضي، وافق المشرعون في ولاية كاليفورنيا على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، حيث يحمل الشركات المسؤولية إذا تم استخدام أدواتها لإحداث "أضرار جسيمة"، مثل إطلاق سلاح بيولوجي.

وقد عارضت العديد من شركات التكنولوجيا، بما فيها "أوبن إيه آي"، هذا القانون بشدة، بحجة أن مثل هذه التشريعات يجب أن تكون من اختصاص الكونغرس.

كما أكدت رسالة عامة من رواد الأعمال والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي أن تأثير مشروع القانون سيكون "كارثياً" على الابتكار، مما قد يتيح لدول مثل الصين "تصدّر المشهد في تطوير هذه التكنولوجيا المتقدمة".



يجب أن يتذكر صناع السياسات أن الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا استخدمت هذه الحجة لإحباط أي تشريعات لفترة طويلة، حتى قبل الهوس بالذكاء الاصطناعي. وما يثير القلق هو أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من الاتفاق على قوانين لمنع أسوأ السيناريوهات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ناهيك عن معالجة المخاطر الأكثر إلحاحاً.



الحاجة إلى تعاون دولي

في النهاية، لا يمكن استخدام الصين كذريعة لتجنب فرض رقابة فعالة على الذكاء الاصطناعي، إذ إن التعامل مع هذا التحدي باعتباره سباقاً محصلته صفر بين الولايات المتحدة والصين لن يسفر عن فائزين. كما أن الشكوك المتبادلة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة تُصعب تصور تعاون قريب بين البلدين لتقليل المخاطر المحتملة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمور ينبغي أن تسير على هذا النحو.



يُعد رواد الذكاء الاصطناعي الذين أسهموا في تطوير هذه التكنولوجيا من أقوى الداعمين للتشريعات. فقد اجتمع عدد من "رواد الذكاء الاصطناعي"، بمن فيهم الفائزون بجائزة "تورينغ" مثل يوشوا بنجيو وجيفري هينتون وأندرو ياو، في إيطاليا هذا الشهر ودعوا إلى تعزيز التعاون الدولي. وبالرغم من إدراكهم للتنافس الجيوسياسي المتزايد، حذروا من أن فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي أو استخدامه بشكل خبيث قد "يؤدي إلى نتائج كارثية على البشرية". كما قدموا إطاراً لنظام عالمي يهدف إلى تنظيم هذه التكنولوجيا المتقدمة.



يزعم الكثيرون أن تكون تلك الفئة مخطئة، لكن حجم المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يبدو كبيراً للغاية لدرجة يصعب تجاهلها. ويجب على صناع السياسات من واشنطن إلى بكين الاستفادة من تجارب هؤلاء العلماء، الذين أثبتوا على الأقل أنه من الممكن إيجاد أرضية مشتركة للتعاون في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، نقلا عن بلومبرغ.

