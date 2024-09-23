هل يمكن أن تتعاون أميركا والصين في مجال الذكاء الاصطناعي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI) في بداية سبتمبر الجاري نماذجها الأكثر تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن، مؤكدة قدرتها على حل المسائل الرياضية والبرمجيات المعقدة.
أوضحت الشركة الناشئة الرائدة في هذه الصناعة، التي تُقدر قيمتها السوقية
بنحو 150 مليار دولار، أن هذه النماذج قد تزيد مخاطر إساءة استخدام الذكاء
الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية.
من الطبيعي أن يثير هذا الاحتمال الخطير القلق، ويؤكد على ضرورة فرض
رقابة أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي. لكن على الرغم من التحذيرات
المستمرة من قادة الصناعة والأكاديميين والخبراء على مدار قرابة العامين
بشأن مخاطر إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، لم تسن الولايات المتحدة حتى الآن أي تشريعات فيدرالية بهذا الشأن.
في الوقت نفسه، هناك أصوات داخل قطاع التكنولوجيا وخارجه ترى أن
التحذيرات المبالغ فيها تشتت الانتباه عن التحديات الأكثر إلحاحاً، مثل
الانتهاكات المحتملة لحقوق الملكية الفكرية، وانتشار التزييف العميق
والمعلومات المضللة، بجانب فقدان الوظائف. ومع ذلك، لم يتخذ المشرعون أي
إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المخاطر.
الصين تواصل التقدم
إحدى الحجج الرئيسية التي تُثار ضد تنظيم الذكاء الاصطناعي هي الخوف من
تأثيره السلبي على الابتكار، مما قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة
السباق التكنولوجي أمام الصين.
فعلى الرغم من الرقابة الصارمة والجهود الأميركية المستمرة لمنع وصولها
إلى المكونات الحيوية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تواصل الصين التقدم بسرعة
في هذا المجال. وبينما أعاقت قيود التصدير تقدم بكين إلى حد ما، إلا أنها
تتفوق في وضع معايير لكيفية تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الشاملة التي
تشكل حجر الزاوية في عصرنا.
في ظل غياب التشريعات الفيدرالية، تولت بعض الولايات الأميركية زمام
الأمور بنفسها. ففي الشهر الماضي، وافق المشرعون في ولاية كاليفورنيا على
مشروع قانون يهدف إلى تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، حيث يحمل الشركات
المسؤولية إذا تم استخدام أدواتها لإحداث "أضرار جسيمة"، مثل إطلاق سلاح
بيولوجي.
وقد عارضت العديد من شركات التكنولوجيا، بما فيها "أوبن إيه آي"،
هذا القانون بشدة، بحجة أن مثل هذه التشريعات يجب أن تكون من اختصاص
الكونغرس.
كما أكدت رسالة عامة من رواد الأعمال والباحثين في مجال الذكاء
الاصطناعي أن تأثير مشروع القانون سيكون "كارثياً" على الابتكار، مما قد
يتيح لدول مثل الصين "تصدّر المشهد في تطوير هذه التكنولوجيا المتقدمة".
يجب أن يتذكر صناع السياسات أن الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا
استخدمت هذه الحجة لإحباط أي تشريعات لفترة طويلة، حتى قبل الهوس بالذكاء
الاصطناعي. وما يثير القلق هو أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من الاتفاق
على قوانين لمنع أسوأ السيناريوهات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ناهيك عن
معالجة المخاطر الأكثر إلحاحاً.
الحاجة إلى تعاون دولي
في النهاية، لا يمكن استخدام الصين كذريعة لتجنب فرض رقابة فعالة على
الذكاء الاصطناعي، إذ إن التعامل مع هذا التحدي باعتباره سباقاً محصلته صفر
بين الولايات المتحدة والصين لن يسفر عن فائزين. كما أن الشكوك المتبادلة
والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة تُصعب تصور تعاون قريب بين البلدين لتقليل
المخاطر المحتملة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمور ينبغي أن تسير على
هذا النحو.
يُعد رواد الذكاء الاصطناعي الذين أسهموا في تطوير هذه التكنولوجيا من
أقوى الداعمين للتشريعات. فقد اجتمع عدد من "رواد الذكاء الاصطناعي"، بمن
فيهم الفائزون بجائزة "تورينغ" مثل يوشوا بنجيو وجيفري هينتون وأندرو ياو،
في إيطاليا هذا الشهر ودعوا إلى تعزيز التعاون الدولي. وبالرغم من إدراكهم
للتنافس الجيوسياسي المتزايد، حذروا من أن فقدان السيطرة على الذكاء
الاصطناعي أو استخدامه بشكل خبيث قد "يؤدي إلى نتائج كارثية على البشرية".
كما قدموا إطاراً لنظام عالمي يهدف إلى تنظيم هذه التكنولوجيا المتقدمة.
يزعم الكثيرون أن تكون تلك الفئة مخطئة، لكن حجم المخاطر المرتبطة
بالذكاء الاصطناعي يبدو كبيراً للغاية لدرجة يصعب تجاهلها. ويجب على صناع
السياسات من واشنطن إلى بكين الاستفادة من تجارب هؤلاء العلماء، الذين
أثبتوا على الأقل أنه من الممكن إيجاد أرضية مشتركة للتعاون في مواجهة
تحديات الذكاء الاصطناعي، نقلا عن بلومبرغ.
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