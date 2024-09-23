مضادات شائعة للاكتئاب فعالة ضد أورام المخ!

MENAFN - Alghad Newspaper)ويعد سرطان الدماغ من أكثر أنواع التي يخشاها الناس، حيث أنه عبارة عن ورم دماغي سريع النمو يقتل نصف ضحاياه في غضون عام.



ووجد علماء سويسريون أن الدواء المعروف باسم "فورتيوكسيتين" (vortioxetine)، وعادة ما يتم وصفه للبالغين الذين يعانون من نوبات اكتئاب شديدة "فعال بشكل غير متوقع" في أورام المخ العدوانية والأكثر شيوعا.



وبحسب العلماء من زيورخ فإن الدواء يعد بعلاج المرض العدواني المعروف باسم الورم الأرومي الدبقي، والذي يبلغ متوسط بقاء مرضاه على قيد الحياة حاليا 12-18 شهرا فقط.



ويعيش 25% فقط من مرضى الورم الأرومي الدبقي يعيشون لأكثر من عام واحد، وينخفض هذا الرقم إلى 5% بعد خمس سنوات. وأضاف العلماء أن المزيد من الاختبارات على الفئران أظهرت أن "فورتيوكسيتين" له "فعالية جيدة"، خاصة عند استخدامه مع العلاج القياسي مثل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي.



وأفاد مايكل ويلر، الأستاذ في مستشفى جامعة زيورخ ومدير قسم الأعصاب: "إن ميزة الفورتيوكسيتين هي أنه آمن وفعّال للغاية من حيث التكلفة. ونظرا لأن الدواء تمت الموافقة عليه بالفعل، فلا يتعين عليه الخضوع لإجراء موافقة معقد ويمكن أن يكمل قريبا العلاج القياسي لهذا الورم الدماغي القاتل".



ومن الصعب العثور على الأدوية الفعالة ضد أورام المخ، حيث لا يمكن للعديد من أدوية السرطان عبور غشاء يمنع السموم، والمعروف باسم حاجز الدم في المخ، للوصول إلى المخ.





واختبر العلماء مئات الأدوية الأخرى الموجودة القادرة على عبور هذا الحاجز، مثل مضادات الاكتئاب وأدوية باركنسون.



وقال العلماء إن عقار "فورتيوكسيتين" أثبت أنه الأكثر فعالية من بين جميع مضادات الاكتئاب التي تم اختبارها.



ويتطلع الفريق إلى تجنيد المرضى كجزء من تجربة سريرية حيث سيتم إعطاؤهم عقار "فورتيوكسيتين" جنبا إلى جنب مع علاج وهمي.



ومع ذلك، ينصح العلماء بعدم تجربة المرضى للدواء بأنفسهم دون إشراف طبي.

وقال البروفيسور ويلر: "لا نعرف بعد ما إذا كان الدواء يعمل في البشر وما هي الجرعة المطلوبة لمكافحة الورم، ولهذا السبب فإن التجارب السريرية ضرورية. العلاج الذاتي سيكون مخاطرة لا يمكن حسابها".



وفي تعليقه على الدراسة، قال الدكتور سيمون نيومان، كبير المسؤولين العلميين في مؤسسة أورام المخ الخيرية: "أي تطورات علمية تقربنا من علاجات جديدة لورم الدماغ واعدة، حيث لم تتغير العلاجات منذ عقود. نحن في حاجة ماسة إلى علاجات أكثر لطفا وفعالية للأشخاص الذين يواجهون تشخيصا بالورم الأرومي الدبقي، لذا فإن استخدام التقنيات الجديدة وإعادة استخدام الأدوية الموجودة قد يساعد في تحقيق ذلك".



وأضاف: "إن العثور على أدوية تعبر حاجز الدم في الدماغ يشكل تحديا خاصا، لذا فإن استخدام الأدوية التي نعلم بالفعل أنها قادرة على القيام بذلك هو احتمال مثير. إن ترجمة هذه النتائج المبكرة للمرضى الأكثر احتياجا هي الخطوة التالية، ونحن نتطلع إلى متابعة الدراسات المستقبلية باستخدام الفورتيوكستين". RT

