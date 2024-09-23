3 نصائح غذائية وصحية لمن يعانون القولون العصبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعد متلازمة القولون العصبي حالة هضمية يمكن أن تسبب إزعاجاً كبيراً لمن يعانون منها.
يستخدم المتخصصون الطبيون الأعراض الشائعة المرتبطة بالمرض عاملاً محركاً في التشخيص، ويمكنهم مساعدة المرضى في وضع خطة تمنع القولون العصبي من التأثير سلباً على جودة حياتهم.
ورغم أنه لا يوجد علاج
لمتلازمة القولون العصبي، فإن هناك الكثير من التعديلات على النظام الغذائي والسلوك التي يمكن تنفيذها والتي أثبتت نجاحها في تخفيف الأعراض، وفقاً لما ذكرته شبكة ((فوكس نيوز)) الأميركية.
كيف يتم تشخيص
القولون العصبي؟
لا يوجد اختبار واحد يتم إجراؤه لتشخيص القولون العصبي.
بدلاً من ذلك، يقوم الأطباء بتشخيص القولون العصبي من خلال التحدث عن الأعراض التي يعاني منها المريض.
قال الدكتور لورانس بيلين، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ((نيوتن ويلسلي)) في نيوتن بولاية ماساتشوستس : ((نقوم بالتشخيص بشكل أساسي بناءً على الأعراض، وهناك معايير تسمى معايير روما، التي تم طورتها مجموعة عالمية من الخبراء في تصنيف اضطرابات التفاعل بين الأمعاء والدماغ)).
وأضاف بيلين: ((يجب أن يكون لدى كل من يعاني متلازمة القولون العصبي آلام في البطن كأحد أعراضه الرئيسية، ومع آلام البطن سيعاني من اضطرابات في وظيفة الأمعاء)).
كما سيكون لديهم إمساك أو إسهال، أو هناك مجموعة من المرضى لديهم مزيج بين الإسهال والإمساك بالتناوب.
إذا كنت تعاني مشكلات هضمية طويلة الأمد تؤثر على صحتك العامة، فمن الضروري التحدث مع طبيب والبدء في إيجاد إجابات حول سبب حدوث هذه المشكلات.
كيف تعالج القولون العصبي؟
هناك عديد من الطرق المختلفة للمساعدة في تخفيف أعراض القولون العصبي.
يمكن تقسيم الطرق الرئيسية للعلاج إلى ثلاث فئات مختلفة: النظام الغذائي، وتعديلات نمط الحياة، وتعديل السلوك والأدوية، وفقاً لبيلين.
قال بيلين: ((من وجهة نظر النظام الغذائي، فإن أحد الأنظمة الغذائية الرئيسية التي تمت التوصية بها والتي ثبت أنها مفيدة للأشخاص الذين يعانون القولون العصبي في الدراسات السريرية، ما يسمى بالنظام الغذائي المنخفض (الفودماب) وهو اختصار للسكريات القليلة القابلة للتخمير والسكريات الثنائية والسكريات الأحادية والبوليولات)).
وتابع بيلين: ((هذه هي في الأساس مواد غذائية. هناك فواكه وخضراوات ومُحلِّيات صناعية وبعض الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، والتي ثبت أنها أكثر صعوبة في الهضم والامتصاص)).
وأشار إلى أنه ((من خلال التخلص من هذه الأنواع من الأطعمة، والتركيز على الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الفودماب، فقد أدى ذلك إلى تحسن أعراض عدم الراحة في البطن والانتفاخ التي تعد نموذجية جداً لمتلازمة القولون العصبي)).
بالإضافة إلى النظام الغذائي، هناك تغييرات أخرى في نمط الحياة يمكن لمرضى القولون العصبي القيام بها للمساعدة في تخفيف أعراضهم. وقال بيلين إن هذا يشمل الممارسات المعروفة بتخفيف التوتر، مثل الوخز بالإبر والتأمل واليوغا، فضلاً عن التحدث مع المعالج.
وأضاف أنه إلى جانب النظام الغذائي وتغييرات نمط الحياة، يتم وصف الأدوية عادةً لمرضى القولون العصبي، والتي تتزامن مع الأعراض الأساسية للفرد.
هل يختفي القولون العصبي؟
القولون العصبي هو حالة تستمر مع الأفراد طوال حياتهم.
قال بيلين إن القولون العصبي عادةً ما يتم اكتشافه في سن صغيرة، وهو شائع لدى الأشخاص في سن المراهقة حتى الثلاثينات، وإن مرضى القولون العصبي الأكبر سناً يتم تشخيصهم عادةً في وقت لاحق لأنهم كانوا يعيشون مع القولون العصبي، دون استشارة الطبيب.
في حين أن هناك قواسم مشتركة بين مرضى القولون العصبي، فالحالة تؤثر على كل شخص بشكل مختلف قليلاً. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بحساسية الطعام، لا يعاني جميع مرضى القولون العصبي من نفس الحساسية.
وأوضح بيلين: ((هناك بعض المرضى الذين يمكنهم تحمل الأطعمة التي تتبع نظاماً غذائياً منخفض الفودماب، ومرضى آخرون لا يمكنهم ذلك على الإطلاق، لذا فإن الأمر متغير للغاية)).
وبينما ستكون تجربة كل مريض مختلفة بعض الشيء، فهناك أطعمة على نطاق عام يجب على أولئك الذين يعانون القولون العصبي محاولة تجنبها.
ونصح بيلين: ((بشكل عام، بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون)).
وأكمل: ((لذا فإن أي أطعمة مقلية أو أطعمة دهنية عادةً ما يتم تحملها بشكل سيئ، فقط لأن هذه الأطعمة بشكل عام يصعب على أمعائنا هضمها وامتصاصها. يمكن أن تكون الأطعمة الأخرى التي تميل إلى أن تكون مشكلة كبيرة هي المُحلِّيات الصناعية)).
وأضاف بيلين: ((أخيراً، عدم تحمل اللاكتوز شائع جداً، كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تفاقم الأعراض الكامنة وراء متلازمة القولون العصبي)).
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