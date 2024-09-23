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الصفدي يشارك باجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة لوقف الحرب على غزة

9/23/2024 5:11:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في الاجتماع التحضيري للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة التي عقدته اللجنة من أجل تنسيق المواقف إزاء العمل المشترك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحثت اللجنة الموقف العربي الإسلامي الموحد للاجتماع الوزاري الذي سيعقد بشأن "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل" والذي تستضيفه اللجنة الأسبوع الحالي إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، من أجل الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إلى ذلك، واصل الصفدي لقاءاته مع عدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية، حيث التقى نظيره وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اجتماع جاء في إطار عملية التشاور والتنسيق العربي المستمر إزاء تطورات الأوضاع في غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، ولبنان.
وبحث الصفدي مع الرياني الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. كما بحث الوزيران العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وعقد الصفدي مباحثات موسعة مع وزير خارجية جمهورية سيراليون تيموثي موسى كابا ??تناولت الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة ولبنان.
وثمن الصفدي الدور الذي تقوم به سيراليون بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، ودعم المملكة المطلق لجهودها المستهدفة تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأكد الوزيران على البدء في العمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
كما التقى الصفدي وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، في اجتماع بحث برامج التعاون بين الأردن وألمانيا، والمساعدات الألمانية المقدمة إلى الأردن.
وأكد الصفدي ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، وعدم تحميلها للدول المستضيفة وحدها.
وأجرى الصفدي مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد الصفدي أن إسرائيل بعدوانها على غزة، وبحرمانها للشعب الفلسطيني من حقوقه، عرت صدقية القانون الدولي وصدقية مؤسسات العمل الدولي المشترك، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

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