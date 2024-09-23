Monday, 23 September 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة الألمانية تطارد طفلا يحمل علم فلسطين خلال مظاهرة (فيديو)

9/23/2024 5:10:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مطاردة الشرطة الألمانية طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات، بينما كان يلوح بعلم فلسطين خلال مظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان في مدينة لايبزيغ.


وأثار الفيديو -الذي انتشر أمس السبت- استنكاراً واسعاً، حيث ظهر الطفل وهو يحاول الفرار من عناصر الشرطة قبل أن تتم محاصرته واعتقاله وسط مشهد أثار مشاعر الغضب لدى نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين الذين شهدوا الواقعة.
ووثّق الصحفي رياض عارف، عبر حسابه على إنستغرام، لحظات المطاردة للطفل الذي بدا عليه الخوف الشديد أثناء محاولته الفرار. ولم تستغرق العملية وقتاً طويلاً حتى قامت الشرطة بمحاصرته من جميع الجهات وإلقاء القبض عليه.

المشهد أثار غضب النشطاء الذين حضروا المظاهرة، حيث تعالت أصواتهم منددة بالمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها الطفل.


وكان متظاهرون خرجوا أمس للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وقصفها لبنان، حاملين شعارات "أوقفوا الهجمات الإرهابية الإسرائيلية على لبنان! أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة!.. الجميع يأتون معنا إلى شوارع لايبزيغ اليوم".

غضب نشطاء التواصل
 وأثار الفيديو غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداوله وانتشاره على نطاق واسع على المستوى العربي والعالمي، بحيث تساءل النشطاء عن "حقوق الإنسان والطفل التي دائما هي شعارات البلدان الأوروبية".


اعتقالات متكررة
 لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في ألمانيا، إذ شهدت عدة مدن ألمانية وعواصم أوروبية أخرى مظاهرات تضامنية مع غزة، تم خلالها قمع المتظاهرين بشكل مماثل.


ففي العاصمة الألمانية، قام عناصر من الشرطة بقمع مظاهرة أخرى مؤيدة لفلسطين، حيث أظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل اعتداء الشرطة على سيدة محجبة أثناء المظاهرة، إضافة إلى اعتقال العديد من المتظاهرين.
كما قامت الشرطة في نفس المظاهرة بقمع المتظاهرين داخل محطة القطار المركزية في برلين.

MENAFN23092024000072011014ID1108703111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث