الشرطة الألمانية تطارد طفلا يحمل علم فلسطين خلال مظاهرة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مطاردة الشرطة الألمانية طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات، بينما كان يلوح بعلم فلسطين خلال مظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان في مدينة لايبزيغ.
وأثار الفيديو -الذي انتشر أمس السبت- استنكاراً واسعاً، حيث ظهر الطفل وهو يحاول الفرار من عناصر الشرطة قبل أن تتم محاصرته واعتقاله وسط مشهد أثار مشاعر الغضب لدى نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين الذين شهدوا الواقعة.
ووثّق الصحفي رياض عارف، عبر حسابه على إنستغرام، لحظات المطاردة للطفل الذي بدا عليه الخوف الشديد أثناء محاولته الفرار. ولم تستغرق العملية وقتاً طويلاً حتى قامت الشرطة بمحاصرته من جميع الجهات وإلقاء القبض عليه.
المشهد أثار غضب النشطاء الذين حضروا المظاهرة، حيث تعالت أصواتهم منددة بالمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها الطفل.
اعتقالات متكررة
وكان متظاهرون خرجوا أمس للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وقصفها لبنان، حاملين شعارات "أوقفوا الهجمات الإرهابية الإسرائيلية على لبنان! أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة!.. الجميع يأتون معنا إلى شوارع لايبزيغ اليوم".
غضب نشطاء التواصل
وأثار الفيديو غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداوله وانتشاره على نطاق واسع على المستوى العربي والعالمي، بحيث تساءل النشطاء عن "حقوق الإنسان والطفل التي دائما هي شعارات البلدان الأوروبية".
لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في ألمانيا، إذ شهدت عدة مدن ألمانية وعواصم أوروبية أخرى مظاهرات تضامنية مع غزة، تم خلالها قمع المتظاهرين بشكل مماثل.
ففي العاصمة الألمانية، قام عناصر من الشرطة بقمع مظاهرة أخرى مؤيدة لفلسطين، حيث أظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل اعتداء الشرطة على سيدة محجبة أثناء المظاهرة، إضافة إلى اعتقال العديد من المتظاهرين.
كما قامت الشرطة في نفس المظاهرة بقمع المتظاهرين داخل محطة القطار المركزية في برلين.
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