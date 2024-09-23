الشرطة الألمانية تطارد طفلا يحمل علم فلسطين خلال مظاهرة (فيديو)



وأثار الفيديو -الذي انتشر أمس السبت- استنكاراً واسعاً، حيث ظهر الطفل وهو يحاول الفرار من عناصر الشرطة قبل أن تتم محاصرته واعتقاله وسط مشهد أثار مشاعر الغضب لدى نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين الذين شهدوا الواقعة.

ووثّق الصحفي رياض عارف، عبر حسابه على إنستغرام، لحظات المطاردة للطفل الذي بدا عليه الخوف الشديد أثناء محاولته الفرار. ولم تستغرق العملية وقتاً طويلاً حتى قامت الشرطة بمحاصرته من جميع الجهات وإلقاء القبض عليه.



المشهد أثار غضب النشطاء الذين حضروا المظاهرة، حيث تعالت أصواتهم منددة بالمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها الطفل.



وكان متظاهرون خرجوا أمس للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وقصفها لبنان، حاملين شعارات "أوقفوا الهجمات الإرهابية الإسرائيلية على لبنان! أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة!.. الجميع يأتون معنا إلى شوارع لايبزيغ اليوم".



غضب نشطاء التواصل

وأثار الفيديو غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداوله وانتشاره على نطاق واسع على المستوى العربي والعالمي، بحيث تساءل النشطاء عن "حقوق الإنسان والطفل التي دائما هي شعارات البلدان الأوروبية".





لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في ألمانيا، إذ شهدت عدة مدن ألمانية وعواصم أوروبية أخرى مظاهرات تضامنية مع غزة، تم خلالها قمع المتظاهرين بشكل مماثل.



ففي العاصمة الألمانية، قام عناصر من الشرطة بقمع مظاهرة أخرى مؤيدة لفلسطين، حيث أظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل اعتداء الشرطة على سيدة محجبة أثناء المظاهرة، إضافة إلى اعتقال العديد من المتظاهرين.

كما قامت الشرطة في نفس المظاهرة بقمع المتظاهرين داخل محطة القطار المركزية في برلين.