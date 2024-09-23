شهيد وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة جنوبي لبنان والبقاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شخص مدني وأصيب 6 بجروح، في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، على بلدة بوداي في البقاع اللبناني.
وقال مصدر أمني، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بشكل عنيف بلدات بوداي، مشيك، طاريا، شمسطار ،سرعين والنبي الشيت الهرمل وزبود.
ولفت إلى أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات خلال نصف ساعة على عشرات البلدات اللبنانية الجنوبية، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وإحراق مساحات واسعة من المناطق الحرجية.-(بترا)
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