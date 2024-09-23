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شهيد وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة جنوبي لبنان والبقاع

9/23/2024 5:10:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد شخص مدني وأصيب 6 بجروح، في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، على بلدة بوداي في البقاع اللبناني.


وقال مصدر أمني، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بشكل عنيف بلدات بوداي، مشيك، طاريا، شمسطار ،سرعين والنبي الشيت الهرمل وزبود.


ولفت إلى أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات خلال نصف ساعة على عشرات البلدات اللبنانية الجنوبية، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وإحراق مساحات واسعة من المناطق الحرجية.-(بترا)

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