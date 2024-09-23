شهيد وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة جنوبي لبنان والبقاع



وقال مصدر أمني، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بشكل عنيف بلدات بوداي، مشيك، طاريا، شمسطار ،سرعين والنبي الشيت الهرمل وزبود.



ولفت إلى أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات خلال نصف ساعة على عشرات البلدات اللبنانية الجنوبية، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وإحراق مساحات واسعة من المناطق الحرجية.-(بترا)