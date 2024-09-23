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8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

9/23/2024 5:10:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون فجر اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.


وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد أيضا 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة خالد بن الوليد التي تأوي نازحين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على محيط مسجد حسن البنا بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.-(بترا)

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