8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة



وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد أيضا 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة خالد بن الوليد التي تأوي نازحين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على محيط مسجد حسن البنا بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.-(بترا)