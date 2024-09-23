الوحيد بغزة.. بنك دم يمد جرحى الحرب بشريان الحياة



"بنك الدم" المدمر كان في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الذي تعرض خلال الحرب لعمليتي اقتحام واسعتين تسببتا بدمار واسع في المشفى ما أدى لإخراجه عن الخدمة لفترات طويلة قبل أن يعود جزئيا.



وفي محاولة لسد العجز الذي خلفه غياب بنك الدم، جهز طاقم طبي كان بعض أفراده يعملون في الشفاء، غرفة صغيرة في مجمع الصحابة الطبي (غير حكومي) بمدينة غزة للتبرع بالدم.



جاء ذلك رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي خاصة في محافظتي غزة والشمال، من نقص في المعدات والإمكانيات والأدوية بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي.



وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة تعرض مجمع الشفاء الطبي لعمليتي اقتحام، الأولى في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 واستمرت لمدة 10 أيام، قتل الجيش خلاله مرضى وأطفال خدج فيما لم تصدر أرقام رسمية بشأن أعدادهم.



وجرت العملية الثانية في 18 مارس واستمرت لمدة 14 يوما، وتكشفت عقب انسحاب الجيش مشاهد مروعة من حجم الدمار والقتل الذي مارسه الجنود بحق الفلسطينيين حيث تم العثور على مقابر جماعية وفردية.



محاولة لإغاثة المصابين



الطبيب رامي أبو سيدو، أخصائي مخبري في بنك الدم كان يعمل في مجمع الشفاء الطبي، قال إنهم جهزوا مختبر دم في مجمع الصحابة بمدينة غزة، لتقديم الإغاثة والمساعدة للمصابين الذين يفقدون الدم.



وأضاف للأناضول، إن ذلك جاء بعدما تعرض "مجمع الشفاء الطبي وبنك الدم المركزي لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي".



وأوضح أنهم يجمعون كميات قليلة من الدم يوميا بمعدل 20-30 وحدة، قائلا: "هذا عدد قليل جدا مقارنة بعدد الإصابات التي تصل للمستشفيات".



وشدد على وجود "نقص حاد في المعدات الطبية نتيجة تدمير الاحتلال بنك الدم المركزي في مستشفى الشفاء".



وقال عن ذلك: "نفتقد إلى مقاعد سحب الدم، وثلاجات لحفظ الدم في درجات حرارة سالب 80 درجة مئوية، ومستلزمات أخرى".



وأشار إلى أن قدرة هذه الغرفة المجهزة بإمكانيات بسيطة، على سحب الدم "لا تتجاوز 10 بالمئة مما كان يمثلة بنك الدم الرئيسي في مجمع الشفاء".



التبرع بالدم رغم سوء التغذية



ولفت الطبيب أبو سيدو إلى أن المتبرعين بالدم يعانون من سوء التغذية بسبب نقص الغذاء شمال قطاع غزة، مبينا أن المتبرعين يشعرون بدوار بعد التبرع نتيجة نقص السوائل.



وبالعادة يمنع الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من التبرع بالدم لكن الوضع الاستثنائي الذي أفرزته الحرب تجبر هؤلاء الأشخاص على التبرع من أجل إنقاذ حياة المصابين.



ويعاني سكان محافظتي غزة والشمال الذين يبلغ عددهما أكثر من 700 ألف نسمة وفق بيانات رسمية، من سوء تغذية جراء المجاعة التي ضربت المحافظتين بسبب منع إسرائيل دخول المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية والإنسانية إليهما إلا بشكل شحيح جدا لا يلبي الحاجة.



وذكر أبو سيدو أن بعض فئات المرضى مثل "مرضى سرطان الدم والثلاسيميا والفشل الكلوي، يحتاجون أسبوعيا إلى كميات كبيرة من الدم، وهي غير متوفرة في القطاع".



ووفقًا لإحصائيات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن نحو 10 آلاف مريض سرطان في القطاع مهددون بالموت جراء تبعات نقص الدواء والغذاء بفعل الحرب الشرسة، بينما حذرت وزارة الصحة مرارا من خطورة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية على مرضى الفشل الكلوي.



وفي ختام حديثه، قال أبو سيدو إن عدد وحدات الدم المتوفرة في المختبر الجديد يبلغ نحو 100 وحدة، لافتا إلى حاجتهم لنحو 600 وحدة إضافية تحسبا لتعرض أي منطقة لقصف إسرائيلي، ما قد يتسبب بمجزرة ويخلف أعداداً كبيرة من المصابين، وفق قوله.



من جانبه، يقول سلمان المشهراوي وهو أحد المتبرعين بالدم، إن المتبرعين يعانون من سوء التغذية حيث يعتمدون على غذاء غير صحي مثل المعلبات.



وتابع للأناضول: "القطاع يفتقر لوجود الخضروات واللحوم والفاكهة التي تبني جسم الإنسان وتحافظ عليه".



وأشار إلى أن نقص وحدات الدم في غزة، تتسبب بـ"استشهاد المصابين الذين هم بحاجة لنقل دم".



وفي 6 أغسطس/ آب الماضي أصدرت شبكة المنظمات الأهلية (غير حكومية) ورقة حقائق حول بنك الدم بغزة، قالت فيها إن قطاع غزة يحتاج بالوضع الطبيعي لنحو 35 -40 ألف وحدة دم سنويا، فيما قد ترتفع هذه الكميات بنسبة 20 بالمئة أو أكثر في حالات الطوارئ.



وحذرت من عجز "منظومة بنوك الدم في القطاع عن تغطية الحاجة الأساسية من الدم السليم والمناسب لإغاثة المصابين نتيجة ما تعانيه من التحديات التي تعيق قدرتها على جمع وتخزين الدم وتوزيعه بطريقة صحية ما يشكل تهديدا على حياة المرضى والمصابين في ظل الحاجة غير المسبوقة لوحدات الدم".



وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة._(الأناضول)