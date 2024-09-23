أردوغان: نتنياهو يحاول نشر الحرب بالمنطقة بكل الوسائل



جاء ذلك في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلي بعض مؤسسات الفكر والرأي العاملة في الولايات المتحدة الأميركية، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العام للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأميركية، مساء الأحد.



وأوضح أردوغان أن بلاده تتابع عن كثب المجازر التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأضاف أن ثلثي المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية، والذين يزيد عددهم على 41 ألفا، من النساء والأطفال.



وتابع أن هناك كارثة إنسانية في غزة، وتم تهجير 1.9 مليون شخص، وتدمير 70% من موارد المياه و75% من المخابز في القطاع، كما تعرضت 95% من المراكز الصحية لأضرار جزئية أو كلية.



وأردف أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 200 ألف منزل جزئيا، وأصبح 80 ألف منزل غير صالح للسكن، ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى مصادر المياه النظيفة، وقد وصلت الأمراض مثل التهاب الكبد وشلل الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر.



وأكد أردوغان أن من أولويات تركيا ضمان وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.



وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع مساعي نتنياهو في نشر الحرب بالمنطقة برمتها، وتكثيف الضغوط على إسرائيل لمنعها من ارتكاب مزيد من المجازر.



وتطرق الرئيس التركي إلى مكافحة الإرهاب قائلا: "كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية من أجل أمن تركيا والمنطقة أيضا".



وأضاف "ندعم سلامة أراضي جيراننا سوريا والعراق، ونكافح بكل تصميم ضد جميع أنواع التهديدات التي تستهدف بلدنا من أراضي هذين البلدين".-(الأناضول)