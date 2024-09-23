حظر أمريكي مرتقب لتكنولوجيا القيادة الذاتية الصينية والروسية



وأفاد أشخاص مطلعون على الأمر بأن هذا التحرك سيتضمن حظر استخدام واختبار التكنولوجيا الصينية والروسية في أنظمة القيادة الذاتية وأنظمة الاتصال في المركبات. وبينما يركز الحظر بشكل رئيسي على البرمجيات، ستشمل القواعد المقترحة بعض الأجهزة أيضاً.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعد العديد من السيارات اليوم، سواء أكانت تعمل بالبنزين أم الكهرباء، مجهزة بأجهزة تربطها بالإنترنت أو بخدمات السحابة، ما يجعلها أهدافاً محتملة للاختراق. والقيود المقترحة تأتي نتيجة لتحقيق في مخاطر الأمن السيبراني المتعلقة ببرمجيات المركبات الصينية، أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس.

والهاجس الرئيسي لدى إدارة بايدن هو منع الصين أو روسيا من اختراق المركبات أو تتبع السيارات من خلال اعتراض الاتصالات مع الأنظمة البرمجية التي طورتها شركاتهما المحلية.



وستحتوي القواعد أيضاً على عنصر حماية، حيث إن معظم السيارات الجديدة تكون متصلة بالإنترنت من خلال أنظمة الترفيه والمعلومات على الأقل، ما يعني أنه قد يتم منع شركات صناعة السيارات الصينية من بيع مركباتها في الولايات المتحدة إذا كانت تستخدم تقنيتها المتصلة.



وفي مايو، فرضت الإدارة الأمريكية تعريفة جمركية بنسبة 100 % على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية تدعم صناعتها للسيارات وتصدر فائض إنتاجها بشكل متزايد، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات الأمريكية بتصنيع المزيد من السيارات التي تعمل بالبطاريات.- وكالات