وزير الأشغال يؤكد أهمية العمل الميداني ومواكبة احتياجات المواطنين



وقال خلال لقائه اليوم الاثنين، مدراء مديريات الأشغال في جميع محافظات المملكة، إن الوجود في ميدان العمل ليس ترفا أو استعراضا إعلاميا، وإنما ضرورة من شأنها تحسين جودة الأعمال وتسريع تنفيذ المشاريع وتلمس احتياجات الناس على أرض الواقع.



وأضاف أن تنفيذ خطط الوزارة مسؤولية جماعية يتولاها كل موظف في الوزارة، بدءاً من الوزير وصولا الى الفرق الميدانية من فنيين وعمال، وأن نجاح العمل مرتبط بالأمانة والمثابرة بما يعبر عن الحس الوطني والانتماء لتراب البلد.



وأشار الى أهمية العمل ضمن خطط واضحة لصيانة الطرق والمباني وتعزيز عناصر السلامة المرورية على الطرق الرئيسية في المملكة، من خلال عمل كشوفات دورية من الفرق المتخصصة لتعزيز احتياجات الطرق وصيانتها وأعمال الدهان تعزيزا لعناصر السلامة العامة عليها.



وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعزيز شبكات الطرق القائمة من خلال رفع مستوى الخدمة على الطرق ووضع خطط لصيانة الطرق وإدامتها وتعزيز عناصر السلامة المرورية عليها، إضافة إلى توسعة الطرق التي باتت تشهد حركة مرورية عالية، لافتا إلى عدد المشاريع التي أطلقت الوزارة العمل فيها والتي شملت مختلف مناطق المملكة.



وقال أبو السمن إن ما تقوم به الوزارة واحدة من أفضل أشكال إدارة الموارد، من ورش عمل مفتوحة في كل المحافظات لتنفيذ مشاريع لطرق رئيسية وثانوية وزراعية ومشاريع أبنية على رأسها أبنية القطاعين التربوي والصحي.



وشدد على ضرورة الاستعداد التام للتعامل مع أية ظروف جوية استثنائية خلال الأشهر المقبلة والاستعداد المبكر ووضع خطط العمل المدروسة والتزود بجميع اللوازم استعدادا لموسم الشتاء.



ولفت الى أهمية تطبيق خطة الطوارىء التي يجري إعدادها وتحديثها استنادا الى نتائج خطة الطوارىء للعام الماضي، ومعالجة مواقع تجمع مياه الأمطار التي تكررت البلاغات والملاحظات حولها ووضع الحلول المطلوبة وفق القدرات المتاحة.



ودعا الوزير إلى متابعة تنظيف مجاري السيول والأودية وتفقد الآليات وجميع اللوازم الأخرى وإعداد فرق العمل الميدانية، التي سيتم توزيعها على جميع الطرق التابعة للوزارة في محافظات المملكة كافة.



وأكد ضرورة زيادة التعاون مع مجالس المحافظات "اللامركزية" والتنسيق مع الحكام الإداريين والبلديات فيما يتعلق بمشاريع اللامركزية وموازناتها وضرورة الاستعجال في تنفيذ وطرح المشاريع قبل نهاية السنة المالية.



واستمع وزير الأشغال خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، إلى ملاحظات واقتراحات مدراء الأشغال، موعزا للمعنيين في مركز الوزارة بدراسة تلك الملاحظات والاقتراحات وتلبية مطالب المديريات وتزويدها بالاحتياجات اللازمة.