وزير الأشغال يؤكد أهمية العمل الميداني ومواكبة احتياجات المواطنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أهمية العمل الميداني ومواكبة احتياجات المواطنين عن كثب، مشيرا إلى أن رسالة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في أولى جلسات مجلس الوزراء الجديد حين قال إن الميدان هو ساحة العمل الرئيسة للحكومة، موجهة للقطاعات الخدمية بالدرجة الأولى وعلى رأسها وزارة الأشغال.
وقال خلال لقائه اليوم الاثنين، مدراء مديريات الأشغال في جميع محافظات المملكة، إن الوجود في ميدان العمل ليس ترفا أو استعراضا إعلاميا، وإنما ضرورة من شأنها تحسين جودة الأعمال وتسريع تنفيذ المشاريع وتلمس احتياجات الناس على أرض الواقع.
وأضاف أن تنفيذ خطط الوزارة مسؤولية جماعية يتولاها كل موظف في الوزارة، بدءاً من الوزير وصولا الى الفرق الميدانية من فنيين وعمال، وأن نجاح العمل مرتبط بالأمانة والمثابرة بما يعبر عن الحس الوطني والانتماء لتراب البلد.
وأشار الى أهمية العمل ضمن خطط واضحة لصيانة الطرق والمباني وتعزيز عناصر السلامة المرورية على الطرق الرئيسية في المملكة، من خلال عمل كشوفات دورية من الفرق المتخصصة لتعزيز احتياجات الطرق وصيانتها وأعمال الدهان تعزيزا لعناصر السلامة العامة عليها.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعزيز شبكات الطرق القائمة من خلال رفع مستوى الخدمة على الطرق ووضع خطط لصيانة الطرق وإدامتها وتعزيز عناصر السلامة المرورية عليها، إضافة إلى توسعة الطرق التي باتت تشهد حركة مرورية عالية، لافتا إلى عدد المشاريع التي أطلقت الوزارة العمل فيها والتي شملت مختلف مناطق المملكة.
وقال أبو السمن إن ما تقوم به الوزارة واحدة من أفضل أشكال إدارة الموارد، من ورش عمل مفتوحة في كل المحافظات لتنفيذ مشاريع لطرق رئيسية وثانوية وزراعية ومشاريع أبنية على رأسها أبنية القطاعين التربوي والصحي.
وشدد على ضرورة الاستعداد التام للتعامل مع أية ظروف جوية استثنائية خلال الأشهر المقبلة والاستعداد المبكر ووضع خطط العمل المدروسة والتزود بجميع اللوازم استعدادا لموسم الشتاء.
ولفت الى أهمية تطبيق خطة الطوارىء التي يجري إعدادها وتحديثها استنادا الى نتائج خطة الطوارىء للعام الماضي، ومعالجة مواقع تجمع مياه الأمطار التي تكررت البلاغات والملاحظات حولها ووضع الحلول المطلوبة وفق القدرات المتاحة.
ودعا الوزير إلى متابعة تنظيف مجاري السيول والأودية وتفقد الآليات وجميع اللوازم الأخرى وإعداد فرق العمل الميدانية، التي سيتم توزيعها على جميع الطرق التابعة للوزارة في محافظات المملكة كافة.
وأكد ضرورة زيادة التعاون مع مجالس المحافظات "اللامركزية" والتنسيق مع الحكام الإداريين والبلديات فيما يتعلق بمشاريع اللامركزية وموازناتها وضرورة الاستعجال في تنفيذ وطرح المشاريع قبل نهاية السنة المالية.
واستمع وزير الأشغال خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، إلى ملاحظات واقتراحات مدراء الأشغال، موعزا للمعنيين في مركز الوزارة بدراسة تلك الملاحظات والاقتراحات وتلبية مطالب المديريات وتزويدها بالاحتياجات اللازمة.
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