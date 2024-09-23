الوطنية لحقوق الانسان: المستقلة للانتخاب أثبتت أنها على قدر المسؤولية



وأضاف نصرالله ان الهيئة المستقلة للانتخاب أثبتت انها على قدر كبير من ادراة العمليات الانتخابية وانها بحجم طموح الوطن، وان الخبرات التراكمية التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية عززت ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ورفعت نسب المشاركة فيها، وان المراقبين تعاملوا مع (53) ملاحظة في يوم الاقتراع وتمت معالجتها على الفور من قبل كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب.



وأكد المعايطة خلال اللقاء على أهمية انفتاح الهيئة المستقلة للانتخاب على الجهات الرقابية بشكل خاص وشركاء العملية الانتخابية بشكل عام، باعتبارها ضمانة من ضمانة النزاهة وأن الهيئة تعمل على تقديم كافة التسهيلات للجهات الرقابية لمراقبة اية انتخابات تديرها أو تشرف عليها الهيئة، وان الهيئة لن تهمل اية ملاحظة او توصية قد تصلها من الجهات الرقابية وانما ستعمل على دراستها والاستفادة منها في تجويد العملية الانتخابية مستقبلا، وان الهيئة بصدد عقد لقاءات مع شركاء العملية الانتخابية بهدف التقييم والمراجعة وتحديد الدروس المستفادة من ذلك.



واشتمل التقريرالذي قدمته الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، على مراقبة، الاطار التشريعي والقانوني الناظم للعملية الانتخابية، والأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد الأحزاب المرخصة والقوائم العامة والقوائم المحلية واعداد المترشحين، ونسبة المشاركة في الاقتراع، ومرحلة الترشح والدعاية الانتخابية، والالتزام بالجداول الزمنية لإجراء الانتخابات من قبل الهيئة ، منذ لحظة اعلان موعد الاقتراع وحتى مرحلة اعلان النتائج.

كما وأشاد التقرير بأداء وإجراءات الهيئة للعملية الانتخابية والتعاون الذي ابدته الهيئة مع المراقبين، والترتيبات الإدارية المتعلقة باعتماد المراقبين قد جرت بسهولة ويسر ودون اية تعقيدات تذكر، وان الهيئة المستقلة للانتخاب كانت على سوية عالية من التواصل واستقبال الملاحظات والتجاوزات المرصودة من قبل المراقبين.

كما واشتمل التقرير على عدد من التوصيات المتعلقة بمخرجات التحديث السياسي وتطوير آليات الانتشار الحزبي، وتطوير قانون الانتخاب وتحسين البئة العامة المتعلقة بإطلاق الحريات العامة وتطوير آليات الكشف عن شراء الأصوات من خلال استحداث " المراقب الخفي "ومزيد من التأهيل والتدريب للجان الانتخاب، والزام الأحزاب بالافصاح عن أعضائها المترشحين على القوائم المحلية لتعزيز الانتماء الحزبي.

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