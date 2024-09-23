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500 موافقة لأنظمة طاقة متجددة خلال ايلول الحالي

9/23/2024 5:10:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 500 موافقة لأنظمة طاقة متجددة بحسب الآليات الجديدة الواردة في نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي.


وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة منحت موافقات لمشاريع الطاقة المتجددة لمشتركين في القطاع المنزلي والقطاعات الأخرى بعد أن تم دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط هذه الأنظمة من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء الثلاث.


وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن اللجنة باشرت منذ مطلع الشهر الحالي دراسة طلبات الطاقة المتجددة المقدّمة بمختلف مناطق المملكة بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.


واكد استمرار عمل اللجنة لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء منذ الأول من شهر أيلول الحالي، لتلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم وتحقيق العدالة بمنح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة في عدّة قطاعات منها القطاع المنزلي بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.-(بترا)

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