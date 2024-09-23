الملك يؤكد أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة



وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد بتنظيم من مؤسسة الوكالة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا)، ضرورة تكثيف الجهود لدعوة المجتمع الدولي للضغط باتجاه إزالة جميع العوائق أمام دخول وإيصال المساعدات إلى غزة.



وأعاد جلالة الملك التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للعاملين في الهيئات والمنظمات الإغاثية.



وشدد جلالته على استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، مشيرا إلى مبادرة "استعادة الأمل" التي بدأت المملكة بتنفيذها أخيرا في غزة لدعم مبتوري الأطراف، عبر تركيب أطراف اصطناعية متطورة تمكنهم من استعادة الحركة بشكل سريع.



وبحث اللقاء سبل زيادة التعاون بين الأردن والمنظمات الدولية، بالتعاون مع شركاء إقليميين، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وحشد الدعم الدولي للتخفيف من معاناة أهل غزة في ظل الأزمة غير المسبوقة، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء.



وشارك في اللقاء ممثلون عن منظمة الشراكة من أجل جودة التبرعات الطبية، وأوكسفام، ومنظمة كير العالمية، ومؤسسة الإغاثة الإسلامية –الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة إنقاذ الطفل، ومنظمة مشروع الأمل، إلى جانب مؤسسة أنيرا.



وثمن جلالته جهود المنظمات الإنسانية المشاركة باللقاء في تقديم الإغاثة في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أهمية دورها في تحديد الاحتياجات الطارئة على الأرض.



من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لدور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في بذل الجهود الاستثنائية على مستوى العالم في دعم أهالي غزة، مؤكدين أن الاحتياجات الإنسانية الطارئة في القطاع تتطلب استجابة إنسانية دولية مماثلة في الحجم.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.-(بترا)