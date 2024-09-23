إنجاز دولي لمختبرات العقبة الدولية بن حيان في مجال تقييم مخاطر بكتيريا الليجونيلا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
حققت مختبرات العقبة الدولية – بن حيان التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إنجازاً جديداً كأول جهة على مستوى الأردن والإقليم تحصل على اعتماد دولي من منظمة مكافحة الليجونيلا البريطانية لتقييم وتحليل مخاطر بكتيريا الليجونيلا في أنظمة المياه في المنشآت السياحية والعلاجية.
وفي هذا السياق، أكد مفوض شؤون البيئة والمحميات الطبيعية في السلطة الدكتور أيمن سليمان أن هذا الإنجاز يعكس التزام مختبرات بن حيان بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال التحاليل المخبرية المتعلقة بالجانبين الغذائي والبيئي.
وأضاف سليمان أن مختبرات العقبة الدولية – بن حيان هي الآن الجهة الأردنية الأولى المعتمدة دولياً في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها هذه المختبرات و دورها الريادي في حماية الصحة العامة ودعم القطاعات السياحية والرقابية .
وأشاد سليمان بالجهود المبذولة من قبل فريق المختبرات/ قسم قياسات نوعية الهواء والمياه والتي أثمرت عن تجديد الاعتماد الدولي البريطاني، ما يعزز مكانة مختبرات بن حيان كمرجعية موثوقة في تحليل وتقييم مخاطر الليجونيلا في المنشآت السياحية والعلاجية، مما يعزز الثقة في قدراتها على المستوى المحلي والإقليمي .
من جانبه، أوضح مدير مختبرات العقبة الدولية – بن حيان المهندس موفق الخشمان أن المختبرات تسعى دائماً للتميز والتطوير، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي البريطاني يعد خطوة متقدمة في مسيرة المختبرات التي تلتزم بتقديم أفضل الخدمات التحليلية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وأضاف الخشمان أن مختبرات بن حيان تواصل دورها المحوري في دعم القطاعات السياحية والرقابية، والمحافظة على الأمن المائي ما يسهم في رفع جودة القطاع السياحي والعلاجي في العقبة وعلى مستوى المملكة والإقليم .
واختتم الخشمان حديثه بتأكيد أن هذا الاعتماد الدولي يمثل إضافة هامة لسجل مختبرات بن حيان كجهة موثوقة ومعتمدة محلياً و إقليماً في تقييم مخاطر أنظمة المياه في المنشآت السياحية والعلاجية، مما يعزز مكانتها كعضو ضمن المؤسسة البريطانية لمكافحة الليجونيلا.
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