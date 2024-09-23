إنجاز دولي لمختبرات العقبة الدولية بن حيان في مجال تقييم مخاطر بكتيريا الليجونيلا

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

حققت مختبرات العقبة الدولية – بن حيان التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إنجازاً جديداً كأول جهة على مستوى الأردن والإقليم تحصل على اعتماد دولي من منظمة مكافحة الليجونيلا البريطانية لتقييم وتحليل مخاطر بكتيريا الليجونيلا في أنظمة المياه في المنشآت والعلاجية.



وفي هذا السياق، أكد مفوض شؤون البيئة والمحميات الطبيعية في السلطة الدكتور أيمن سليمان أن هذا الإنجاز يعكس التزام مختبرات بن حيان بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال التحاليل المخبرية المتعلقة بالجانبين الغذائي والبيئي.

وأضاف سليمان أن مختبرات العقبة الدولية – بن حيان هي الآن الجهة الأردنية الأولى المعتمدة دولياً في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها هذه المختبرات و دورها الريادي في حماية الصحة العامة ودعم القطاعات السياحية والرقابية .



وأشاد سليمان بالجهود المبذولة من قبل فريق المختبرات/ قسم قياسات نوعية الهواء والمياه والتي أثمرت عن تجديد الاعتماد الدولي البريطاني، ما يعزز مكانة مختبرات بن حيان كمرجعية موثوقة في تحليل وتقييم مخاطر الليجونيلا في المنشآت السياحية والعلاجية، مما يعزز الثقة في قدراتها على المستوى المحلي والإقليمي .



من جانبه، أوضح مدير مختبرات العقبة الدولية – بن حيان المهندس موفق الخشمان أن المختبرات تسعى دائماً للتميز والتطوير، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي البريطاني يعد خطوة متقدمة في مسيرة المختبرات التي تلتزم بتقديم أفضل الخدمات التحليلية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأضاف الخشمان أن مختبرات بن حيان تواصل دورها المحوري في دعم القطاعات السياحية والرقابية، والمحافظة على الأمن المائي ما يسهم في رفع جودة القطاع السياحي والعلاجي في العقبة وعلى مستوى المملكة والإقليم .



واختتم الخشمان حديثه بتأكيد أن هذا الاعتماد الدولي يمثل إضافة هامة لسجل مختبرات بن حيان كجهة موثوقة ومعتمدة محلياً و إقليماً في تقييم مخاطر أنظمة المياه في المنشآت السياحية والعلاجية، مما يعزز مكانتها كعضو ضمن المؤسسة البريطانية لمكافحة الليجونيلا.







