Vodafone وintelsat توسعان خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية للقطاعين العام والخاص

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Vodafone وشركة Intelsat ، مشغل شبكة الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة، عن توسيع شراكتهما لتقديم تغطية أوسع لخدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية المؤقتة والمتنقلة للمؤسسات العاملة في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو مناطق الكوارث.
وستعمل الاتفاقية الموسعة على استكمال شبكات Vodafone الأرضية من خلال توفير خدمات النطاق العريض للمؤسسات في المناطق النائية والمحرومة. وهذا يعني أن الشركات والحكومات والمؤسسات الخيرية يمكنها دعم تطبيقات متعددة مثل تتبع البضائع القيمة، وربط المواقع الجديدة أو المؤقتة، وتوفير المرونة الإضافية، والاستجابة لحالات الطوارئ.
أضافت شركة Vodafone محفظة Flex التابعة لشركة Intelsat إلى مجموعة منتجات الاتصال عبر الأقمار الصناعية الشاملة التي تستهدف القطاعين الخاص والعام على مستوى العالم. باستخدام خدمة Intelsat التي تعتمد على شبكة من الأقمار الصناعية ذات المدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO)، تقدم Vodafone نوعين من منتجات الاتصال عبر الأقمار الصناعية الآمنة والموثوقة وسهلة الاستخدام، وهما الاتصالات أثناء الحركة (COTM) وتستخدم هوائي مثبت على المركبة، والاتصالات أثناء التوقف (COTP) وتتكون من محطة قمر صناعي مدمجة.
كما سيتم استخدام خدمة Intelsat لدعم الذراع الخيرية لشركة Vodafone، وهي Vodafone Foundation، بمبادراتها الصحية والتعليمية المتصلة في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا. كما أن Vodafone Foundation على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمنظمات غير الحكومية والحكومات ووكالات الإغاثة في استجابتها لحالات الكوارث البيئية والإنسانية.
قالت Marika Auramo، الرئيس التنفيذي لشركة Vodafone Business: "تضيف اتفاقية Vodafone مع Intelsat عمقًا واتساعًا لشبكتنا العالمية. مع هذه الخدمات الجديدة، يمكننا توفير اتصال إضافي ومرونة للعملاء في بعض الأماكن التي يصعب الوصول إليها، سواء كانوا متنقلين، أو بحاجة إلى إنشاء اتصالات بسرعة بعد كارثة بيئية أو إنسانية".
وقال Jean Philippe Gillet، نائب الرئيس الأول للإعلام والتنقل والشبكات في Intelsat: "ترتبط رفاهية المجتمعات ومواطنيها بشكل متزايد بالقدرة على الوصول إلى خدمات الاتصال الموثوقة". "إن هدف خدمات Flex الخاصة بنا هو تسهيل استفادة عملائنا من نطاق وموثوقية شبكة Intelsat لتوفير الاتصال أينما كانوا يعملون، سواء كانت مبادرات خيرية مثل Vodafone Foundation أو الاتصال للمؤسسات العالمية أو العمليات الصناعية أو منظمات الاستجابة السريعة".
وتكمل اتفاقية Vodafone مع Intelsat عملها الرائد في مجال الاتصال المباشر بالهواتف الذكية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض (LEO).
حول Intelsat
يركز فريق Intelsat العالمي من المحترفين على توفير اتصالات سلسة وآمنة عبر الأقمار الصناعية للعملاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والعملاء التجاريين من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. من خلال سد الفجوة الرقمية عبر تشغيل أحد أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدمًا في العالم، تُمكِّن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات للتواصل والتعاون والتعايش. منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن، أصبحت الشركة "الأولى" في صناعة الأقمار الصناعية وخدمة عملائها والكوكب. بالاعتماد على إرث من الابتكار والتركيز على معالجة جيل جديد من التحديات، يضع أعضاء فريق Intelsat أنظارهم الآن على "الأوليات التالية" في الفضاء حيث يقومون بإحداث تغيير في المجال وقيادة التحول الرقمي للصناعة.
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