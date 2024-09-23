Vodafone وintelsat توسعان خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية للقطاعين العام والخاص

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Vodafone وشركة Intelsat ، مشغل شبكة الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة، عن توسيع شراكتهما لتقديم تغطية أوسع لخدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية المؤقتة والمتنقلة للمؤسسات العاملة في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو مناطق الكوارث.

وستعمل الاتفاقية الموسعة على استكمال شبكات Vodafone الأرضية من خلال توفير خدمات النطاق العريض للمؤسسات في المناطق النائية والمحرومة. وهذا يعني أن الشركات والحكومات والمؤسسات الخيرية يمكنها دعم تطبيقات متعددة مثل تتبع البضائع القيمة، وربط المواقع الجديدة أو المؤقتة، وتوفير المرونة الإضافية، والاستجابة لحالات الطوارئ.

أضافت شركة Vodafone محفظة Flex التابعة لشركة Intelsat إلى مجموعة منتجات الاتصال عبر الأقمار الصناعية الشاملة التي تستهدف القطاعين الخاص والعام على مستوى العالم. باستخدام خدمة Intelsat التي تعتمد على شبكة من الأقمار الصناعية ذات المدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO)، تقدم Vodafone نوعين من منتجات الاتصال عبر الأقمار الصناعية الآمنة والموثوقة وسهلة الاستخدام، وهما الاتصالات أثناء الحركة (COTM) وتستخدم هوائي مثبت على المركبة، والاتصالات أثناء التوقف (COTP) وتتكون من محطة قمر صناعي مدمجة.

كما سيتم استخدام خدمة Intelsat لدعم الذراع الخيرية لشركة Vodafone، وهي Vodafone Foundation، بمبادراتها الصحية والتعليمية المتصلة في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا. كما أن Vodafone Foundation على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمنظمات غير الحكومية والحكومات ووكالات الإغاثة في استجابتها لحالات الكوارث البيئية والإنسانية.

قالت Marika Auramo، الرئيس التنفيذي لشركة Vodafone Business: "تضيف اتفاقية Vodafone مع Intelsat عمقًا واتساعًا لشبكتنا العالمية. مع هذه الخدمات الجديدة، يمكننا توفير اتصال إضافي ومرونة للعملاء في بعض الأماكن التي يصعب الوصول إليها، سواء كانوا متنقلين، أو بحاجة إلى إنشاء اتصالات بسرعة بعد كارثة بيئية أو إنسانية".

وقال Jean Philippe Gillet، نائب الرئيس الأول للإعلام والتنقل والشبكات في Intelsat: "ترتبط رفاهية المجتمعات ومواطنيها بشكل متزايد بالقدرة على الوصول إلى خدمات الاتصال الموثوقة". "إن هدف خدمات Flex الخاصة بنا هو تسهيل استفادة عملائنا من نطاق وموثوقية شبكة Intelsat لتوفير الاتصال أينما كانوا يعملون، سواء كانت مبادرات خيرية مثل Vodafone Foundation أو الاتصال للمؤسسات العالمية أو العمليات الصناعية أو منظمات الاستجابة السريعة".

وتكمل اتفاقية Vodafone مع Intelsat عملها الرائد في مجال الاتصال المباشر بالهواتف الذكية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض (LEO).

حول Intelsat

يركز فريق Intelsat العالمي من المحترفين على توفير اتصالات سلسة وآمنة عبر الأقمار الصناعية للعملاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والعملاء التجاريين من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. من خلال سد الفجوة الرقمية عبر تشغيل أحد أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدمًا في العالم، تُمكِّن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات للتواصل والتعاون والتعايش. منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن، أصبحت الشركة "الأولى" في صناعة الأقمار الصناعية وخدمة عملائها والكوكب. بالاعتماد على إرث من الابتكار والتركيز على معالجة جيل جديد من التحديات، يضع أعضاء فريق Intelsat أنظارهم الآن على "الأوليات التالية" في الفضاء حيث يقومون بإحداث تغيير في المجال وقيادة التحول الرقمي للصناعة.

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