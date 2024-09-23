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طموحات الطاقة النظيفة السعودية تُلهم العالم

9/23/2024 4:57:42 AM
(MENAFN- Al Watan) تتقدم المملكة العربية السعودية الجهود العالمية لمعالجة التغير المناخي من خلال برنامجها الطموح لإزالة الكربون. ويشمل ذلك تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50% لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، جنبًا إلى جنب مع هدفها المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وبينما نحتفل باليوم الوطني الرابع والتسعين، رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة ليس فقط من خلال المشروعات والبنية التحتية المبتكرة، لكن أيضًا من خلال نهج تحولي يهدف إلى إلهام التحول العالمي نحو مستقبل أكثر اخضرارًا.
هذه الطموحات والإجراءات ملهمة لنا في أكوا باور؛ نفخر بدعم هذه الطموحات، ونعمل بشكلٍ وثيق مع صُناع السياسات والشركاء لتوفير الطاقة، والمياه المُحلاة بأسعار قياسية عالمية. وبذلك، نُسهم في جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول كفاءةً من حيث تكلفة الطاقة على مستوى العالم.
عند النظر إلى ما حققناه من إنجازات، ندرك أهمية دورنا في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والذي يهدف إلى توليد 130 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. نحن نعمل بشكلٍ وثيق مع شركة "بديل" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "سابكو" التابعة لأرامكو السعودية، لتطوير العديد من المشروعات ضمن هذا البرنامج، والتي تنطوي على إجمالي قدرة 13,600 ميجاواط، وأكثر من 9 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات. في نهاية المطاف، نفخر بالمساهمة في تنفيذ 70% من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويكمل ذلك جهود أخرى تتمثل في مشروع المسح الجغرافي لمواقع الطاقة المتجددة تحت إشراف وزارة الطاقة - وهو أكبر مشروع مسح من هذا النوع في العالم - والذي يساعد في تحديد مزيدٍ من المواقع لتطوير المشروعات. في وقتٍ سابق من هذا العام، وقّع صندوق الاستثمارات العامة سلسلة من الاتفاقيات الجديدة لتوطين تصنيع وتجميع المعدات والمكونات اللازمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن المتوقع أن يساعد هذا في تلبية احتياجات الطاقة المحلية مع تعزيز دعم المحتوى، ورعاية المواهب المحلية. وفي الوقت نفسه، يجري العمل ضمن مبادرة السعودية الخضراء لمكافحة التغير المناخي، وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
اليوم، تُعد المملكة العربية السعودية موطنًا لأكبر مشروعات الطاقة النظيفة في العالم. يجمع مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وهو مشروع عالمي يتم تطويره بين "أكوا باور"، و"نيوم"، و"إير بروداكتس"، بين مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح)، وطاقة التخزين بالبطاريات لإنتاج 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا. وفي الوقت نفسه، ستوفر محطتي الشعيبة 1 والشعيبة 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، أكثر من 2.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2025.
في عام 2023، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة في سعة الطاقة المتجددة بنسبة 219% على أساس سنوي، متجاوزةً نظيراتها من الدول على مستوى المنطقة. بدءًا من هذا العام، تخطط المملكة لطرح مشروعات طاقة متجددة جديدة بسعة 20 جيجاواط سنويًا، بهدف الوصول إلى ما بين 100 جيجاواط و130 جيجاواط بحلول عام 2030، نسبةً إلى الطلب. ويمتد تأثير هذه الرؤية إلى ما هو أبعد من حدودنا. إنّ الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية ومواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة تجعلها شريكًا مثاليًا لدعم التحول العالمي في مجال الطاقة. كما أصبح "التحول الأخضر" حقيقةً واقعةً، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية مركزًا لحلول الطاقة النظيفة والمواد الخام المستدامة، مما يدعم أهداف الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
ومع نمو الدور العالمي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، تزداد الحاجة إلى رأس مال بشري مدرب ويمتلك مهاراتٍ عالية. في هذا الإطار، نحن ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل داخل المملكة. إنّ تمكين المجتمعات المحلية ودعم تطوير رأس مال بشري سيجعلنا أكثر جاهزية للمستقبل. من خلال الاستثمار في رأس المال البشري المحلي، والتفاعل مع مجتمعاتنا في الدول التي نتواجد بها، فإننا نضمن فوائد ملموسة للطاقة المتجددة على نطاقٍ واسع.
مشروعات أكوا باور في جميع أنحاء المملكة أسهمت في تطوير رأس مال بشري يمتلك الكفاءة لإدارة مستقبل صناعتنا، كما أدت إلى تنويع مصادر الطاقة. وقد مكّن هذا المملكة العربية السعودية من الظهور كقائد فاعل في سوق الطاقة المتجددة العالمية. من خلال الاستثمار في التقنيات المتجددة واستكشاف طرق جديدة لكفاءة الطاقة، فإننا نساهم في المشهد الطاقي للمملكة، ونُقدم مثالاً ملموسًا للعالم. اليوم، نحن نتواجد ونعمل في 13 دولة، كما تُعد جمهورية أوزبكستان ثاني أكبر سوق استثمارية لدينا بعد المملكة العربية السعودية، مما يدل على دور المملكة الريادي في دفع التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وبينما نحتفل باليوم الوطني السعودي 94، فإننا لا نحتفل بإنجازاتنا فقط، بل أيضًا برؤيتنا الملهمة لمستقبل أكثر اخضرارًا بقيادة المملكة العربية السعودية. ومن خلال التزامنا بالابتكار، والتعاون، والتنمية المستدامة، فإننا ملتزمون بإيصال المملكة العربية السعودية إلى العالم، ومشاركة خبراتنا، والمساهمة في التحول العالمي في مجال الطاقة الذي يعود بالنفع والفائدة على الجميع؛ معًا، نُثبتَ أن مستقبلًا أكثر نظافة واستدامة في متناول أيدينا.

. رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – أكوا notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240923_023825_619-->

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