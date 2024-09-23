نحلم ونحقق: شهادة على رؤية السعودية وتقدمها

MENAFN - Al Watan) إن احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق"، فرصة مثالية للإشادة بالتقدم الاستثنائي الذي أحرزته لحد اليوم، وتسليط الضوء على المبادرات الطموحة التي تقودها رؤية 2030، حيث يُبرز هذا اليوم جوهر المملكة، ويستعرض رحلتها الحافلة بالإنجازات، ويسهم في ايصال قصتها والاحتفاء بها على الصعيد العالمي.في إطار هذه الرؤية، تسعى المملكة العربية السعودية إلى إحداث تحول في قطاع السياحة بالتركيز على الاستدامة والابتكار والأصالة الثقافية، إذ تعمل على دمج مبادرات الحفاظ على التراث الثقافي الغني مع أحدث التقنيات، لتسهم في رفع مستوى القطاع الفندقي في المملكة، إلى جانب استثمارها في إنشاء مدن ذكية و منتجعات صديقة للبيئة، لتواصل تعزيز مسيرتها وتكتسب مكانة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة.

نفخر في فنادق ومنتجعات ويندام، بدعم هذه التحول الذي تخوضه المملكة من خلال تزويد شركائنا في الامتياز بالأدوات الضرورية لتوظيف وتدريب وتطوير فرقهم، فعبر مبادرة "ويندام أدفانتج" ، نقدم برامج تدريب وتطوير شاملة، مثل "ويندام يونيڤرسيتي" ، تهدف إلى تزويد المتخصصين في قطاع الضيافة بالمهارات والمعرفة اللازمة للوصول للتميز في أدوارهم.

ويضمن هذا الالتزام تمكين شركاء الامتياز من تطوير قوة عمل مستعدة لمواجهة المستقبل ودعم رأس المال البشري في المملكة، فهدفنا أن يتكون 60% على الأقل من قوتنا العاملة من المواطنين السعوديين، لكي نسهم في خلق فرص عمل مناسبة، وتتماشى مع رؤية 2030 في تعزيز رأس المال البشري بالمملكة.

من جانب آخر نواصل الاستثمار في الممارسات المستدامة عبر شبكتنا، من خلال دعم المبادرات البيئية في قطاع الضيافة، وتقليل الأثر البيئي تماشياً مع رؤية المملكة لمستقبل مستدام، هذاونركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار في التقنيات المتطورة، للمساهمة في جعل المملكة رائدة عالمياً في مجالات الابتكار والنمو الاقتصادي.

في الختام، يبرز شعار "نحلم ونحقق" بشكل عميق مسيرة المملكة، كون أنه يعكس الأحلام التي تحولت إلى واقع ملموس، وصارت متجذرة في نسيج المملكة العربية السعودية من خلال مشاريعها الكبرى وإرادتها القوية، فدمج الضيافة مع التراث الثقافي يعدّ المفتاح لتسليط الضوء على الجوهر الحقيقي للمملكة.

إن الدمج بين الضيافة والثراء الثقافي، والاستدامة، وتمكين المجتمع المحلي، يعمل على خلق روابط عميقة وعكس قصة المملكة للعالم بشكل فذ.