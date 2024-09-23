آمال التحفيز في الصين ترتفع مع خفض الفائدة قصيرة الأجل وترقب الدعم المالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الصين عن خطط لإحاطة إعلامية نادرة بشأن الاقتصاد من قبل ثلاث هيئات تنظيمية مالية كبرى في الوقت الذي خفضت فيه أحد أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما أثار تكهنات بأن السلطات تستعد لتكثيف الجهود لإحياء النمو.

أعلنت السلطات اليوم الاثنين أن محافظ بان جونغ شنغ سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً للإعلان عن دعم مالي موجه للتنمية الاقتصادية، إلى جانب مسؤولين آخرين. وبعد دقائق، خفض بنك الشعب الصيني سعر فائدة إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يومًا، كجزء من التخفيضات التي بدأها في يوليو.

موضوعاتانخفاض الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق والفضة تتراجع بنحو 2% استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات نشاط الأعمال أسهم آسيا ترتفع وسط ترقب الإعلان عن حوافز لدعم الاقتصاد الصيني

هذه التحركات مجتمعة، تعزز التوقعات بأن يخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخيرًا في خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وأشار البنك المركزي الصيني مؤخرًا إلى أنه يستعد لسياسات إضافية. وأثارت سلسلة من البيانات المخيبة للآمال في أغسطس مخاوف من أن الصين قد تفشل في تحقيق هدفها السنوي للنمو البالغ 5% دون المزيد من الدعم.

انخفض العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى مستوى منخفض جديد عند 2.03%، وهي علامة على أن المتداولين يسعرون المزيد من التحفيز النقدي. في سوق الصرف الأجنبي، رفع بنك الشعب الصيني سعره المرجعي اليومي لليوان إلى 7.0531 مقابل الدولار.

وبينما يأتي خفض الفائدة اليوم الاثنين بعد خفض بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة لمدة سبعة أيام في يوليو، يُرجح أن تكون تدابير التيسير النقدي وشيكة، وفقًا لتشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في“بينبوينت أسيت مانجمينت” (Pinpoint Asset Management).

وقال تشانغ:“أتوقع أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام بالإضافة إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي في الأشهر المقبلة.. سيكون هناك مؤتمر صحفي غدًا عندما تسلط الجهات التنظيمية المالية الضوء على موقفها من السياسة النقدية”.

ولدى الصين فرصة أخرى لخفض تكلفة الإقراض لأجل عام واحد يوم الأربعاء. في يوليو، خفض بنك الشعب الصيني سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام قبل أيام من خفض الفائدة على الإقراض متوسط ​​الأجل بأكبر قدر منذ أبريل 2020. وجاء قرار خفض سعر الفائدة لمدة 14 يومًا إلى 1.85% من 1.95% قبل عطلة العيد الوطني التي ستستمر سبعة أيام اعتباراً من 1 أكتوبر. يقدم بنك الشعب الصيني عادةً قروضًا (للقطاع المصرفي) لمدة 14 يومًا قبل العطلة الطويلة. كانت آخر مرة قدم فيها مثل هذا الإقراض في فبراير قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعًا.

وقال البنك المركزي في بيان إنه ضخ أيضًا 74.5 مليار يوان (10.6 مليار دولار) من السيولة في النظام المصرفي عبر هذه الأداة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك“إيه إن زي” ريموند يونغ:“خفض 10 نقاط أساس وحده لا يكفي لوقف ترجع زخم النمو في الاقتصاد.. هناك حاجة إلى حزمة أكبر. من المرجح الإعلان عن تدابير أخرى مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وخفض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل وخفض سعر الرهن العقاري”.





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