صندوق النقد: البنوك المركزية تواجه عملية توازن صعبة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن البنوك المركزية تواجه“عملية موازنة صعبة” مع بدء خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم في ظل انحسار التضخم.

خفضت البنوك المركزية على جانبي الأطلسي أسعار الفائدة هذا العام، حيث خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الإقراض الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء الماضي في محاولة لتعزيز الطلب، بعد بضعة أشهر من بدء الأوروبي في خفض سعر الفائدة الرئيسي وفقا لسكاي نيوز.

موضوعاتانخفاض الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق والفضة تتراجع بنحو 2% استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات نشاط الأعمال أسهم آسيا ترتفع وسط ترقب الإعلان عن حوافز لدعم الاقتصاد الصيني

“ولكن بينما تقوم البنوك المركزية بخفض الفائدة، يجب عليها أن تكون حذرة”، بحسب تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في حدث مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في واشنطن.

وقالت جورجييفا:“أمام البنوك المركزية مهمة صعبة في تحقيق التوازن، يجب على البنوك المركزية ضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستهدفه والبقاء هناك، والمحافظة على ذلك، مع تجنب خطر تشديد السياسات النقدية بشكل مفرط.”

وأوضحت قائلة: في حين كان النشاط الاقتصادي أضعف مما كنا نريد بوضوح، لكنه كان مرناً بشكل ملحوظ، وفي حين يتراجع التضخم وتنخفض أسعار الفائدة يبدو أن الوقوع في الركود غير مرجح.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين بالفعل هذا العام، بينما صوت بنك إنجلترا الخميس على ترك أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفض واحد فقط، حيث ظل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من المستهدف.

وقالت لاغارد الجمعة إن“الإجراءات السياسية الحاسمة للبنك المركزي الأوروبي نجحت في الحفاظ على توقعات التضخم”، مضيفة أن التضخم لا يزال على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة في منتصف العام المقبل.

وقالت:“لكن هل انتهى الغموض؟ لا، لا يزال هناك الكثير من ذلك حولنا”.





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