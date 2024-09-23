الوزير: تنفيذ المشروعات يتولى أعمال صيانة المرافق بالمناطق الصناعية

MENAFN - Al-Borsa News) قال كامل الوزير، الصناعة والنقل، إن الوزارة حريصة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي ويخدم الصناعة المصرية، مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز إلى جانب الدور الذي يقوم به منذ إنشائه، والخاص بإنشاء المصانع حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وإدارتها وتشغيلها، محققا نجاحات كبيرة في هذا المجال.

وترأس وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة.

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وأشار إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يحقق الدور الجديد المنوط به، والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها وذلك وفقاً للمعايير العالمية في هذا الصدد، حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.

وأوضح الوزير، أنه بإمكان الجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز، ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة والتي تشمل، الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لـ96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي.

وتشمل أيضا، مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة والتي تشمل 40 وحدة يتم تسليم 10 وحدات منها مع نهاية الشهر الحالي، وكذلك تسليم 20 وحدة أخرى مع نهاية العام على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025، وتنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي.