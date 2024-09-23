معدل البطالة بين الشباب في الصين يسجل مستوى قياسيًا وسط تباطؤ النمو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع معدل البطالة بين الشباب في الصين لأعلى مستوياته منذ بدء نظام حفظ السجلات الجديد خلال ديسمبر الماضي، وسط تباطؤ اقتصادي، ورفض الشركات توظيف الخريجين الجدد بسبب التكاليف المرتبطة بفصل العمالة في البلاد.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا وغير الملتحقين بالتعليم إلى 18.8% في أغسطس، وهو ما يزيد عن 17.1% المسجلة في يوليو، و13.2% في يونيو.
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كما ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين عبر كافة الفئات العمرية 5.3% في أغسطس، بعدما زاد 5.2% في يوليو.
وفي النصف الثاني من العام الماضي، توقفت الصين عن إعلان بيانات البطالة بين الشباب، وأعادت تقييم أساليب حسابها ليستثني المعدل المحدث من لا يزالوا في المدارس.
وأوضح“دان وانج” كبير الاقتصاديين لدى“إتش إس بي سي” لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: من الصعب بصورة متزايدة على الشباب العثور على وظائف ذات رواتب مرتفعة كما كان من قبل، وذلك بسبب انكماش قطاع الخدمات في السنوات الثلاثة الماضية – الذي كان يستوعب عدد من حديثي التخرج – وخاصة العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108703028
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