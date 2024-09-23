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معدل البطالة بين الشباب في الصين يسجل مستوى قياسيًا وسط تباطؤ النمو - جريدة البورصة

9/23/2024 4:57:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع معدل البطالة بين الشباب في الصين لأعلى مستوياته منذ بدء نظام حفظ السجلات الجديد خلال ديسمبر الماضي، وسط تباطؤ اقتصادي، ورفض الشركات توظيف الخريجين الجدد بسبب التكاليف المرتبطة بفصل العمالة في البلاد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا وغير الملتحقين بالتعليم إلى 18.8% في أغسطس، وهو ما يزيد عن 17.1% المسجلة في يوليو، و13.2% في يونيو.

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كما ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين عبر كافة الفئات العمرية 5.3% في أغسطس، بعدما زاد 5.2% في يوليو.

وفي النصف الثاني من العام الماضي، توقفت الصين عن إعلان بيانات البطالة بين الشباب، وأعادت تقييم أساليب حسابها ليستثني المعدل المحدث من لا يزالوا في المدارس.

وأوضح“دان وانج” كبير الاقتصاديين لدى“إتش إس بي سي” لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: من الصعب بصورة متزايدة على الشباب العثور على وظائف ذات رواتب مرتفعة كما كان من قبل، وذلك بسبب انكماش قطاع الخدمات في السنوات الثلاثة الماضية – الذي كان يستوعب عدد من حديثي التخرج – وخاصة العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.


المصدر:

MENAFN23092024000202011048ID1108703028

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