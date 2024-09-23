نايفر الكورية تخطط لإنشاء وحدة للشرق الأوسط في السعودية خلال هذا العام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة نايفر الكورية الجنوبية إنها تخطط لإنشاء وحدة للشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية في غضون هذا العام كجزء من جهودها لتوسيع أعمالها العالمية.





موضوعاتانخفاض الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق والفضة تتراجع بنحو 2% استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات نشاط الأعمال أسهم آسيا ترتفع وسط ترقب الإعلان عن حوافز لدعم الاقتصاد الصيني

ووفقا لما أوردت وكالة يونهاب للأنباء، ستكون الوحدة الجديدة التي أطلق عليها مؤقتا اسم نايفر العربية، مسؤولة عن أعمال نايفر في الشرق الأوسط.





وتخطط نايفر لإنشاء شركات مشتركة مع كيانات محلية للقيام بمشاريع مختلفة لدى السعودية بما في ذلك إنشاء منصة التوأم الرقمي في 5 مدن سعودية، وتطوير نموذج لغوي كبير باللغة العربية.





وحسب بيانات أرقام، وقعت شركة نايفر مع الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو في مارس الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء نظام النقل الذكي بهدف بناء خريطة عالية الدقة ومحاكاة بيئة الحالة المرورية القائمتين على التوأم الرقمي باستخدام التقنيات المتطورة، مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي في السعودية.





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