نايفر الكورية تخطط لإنشاء وحدة للشرق الأوسط في السعودية خلال هذا العام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة نايفر الكورية الجنوبية إنها تخطط لإنشاء وحدة للشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية في غضون هذا العام كجزء من جهودها لتوسيع أعمالها العالمية.
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ووفقا لما أوردت وكالة يونهاب للأنباء، ستكون الوحدة الجديدة التي أطلق عليها مؤقتا اسم نايفر العربية، مسؤولة عن أعمال نايفر في الشرق الأوسط.
وتخطط نايفر لإنشاء شركات مشتركة مع كيانات محلية للقيام بمشاريع مختلفة لدى السعودية بما في ذلك إنشاء منصة التوأم الرقمي في 5 مدن سعودية، وتطوير نموذج لغوي كبير باللغة العربية.
وحسب بيانات أرقام، وقعت شركة نايفر مع الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو في مارس الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء نظام النقل الذكي بهدف بناء خريطة عالية الدقة ومحاكاة بيئة الحالة المرورية القائمتين على التوأم الرقمي باستخدام التقنيات المتطورة، مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي في السعودية.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108703027
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