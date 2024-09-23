بنك المشرق يبيع حصة أغلبية في نيوباي لخدمات الدفع بتقييم 385 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استحوذت“آركابيتا جروب هولدنجز” وشركة“ديجي بايز”، على حصة أغلبية في شركة“نيوباي” (NEOPAY) لخدمات الدفع المملوكة لبنك“المشرق” الإماراتي، بتقييم 385 مليون دولار، وفق بيان صحفي صدر اليوم الإثنين.
واحتفظ المشرق بحصة أقلية في الشركة.
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المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108703026
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