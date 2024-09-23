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بنك المشرق يبيع حصة أغلبية في نيوباي لخدمات الدفع بتقييم 385 مليون دولار - جريدة البورصة

9/23/2024 4:57:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استحوذت“آركابيتا جروب هولدنجز” وشركة“ديجي بايز”، على حصة أغلبية في شركة“نيوباي” (NEOPAY) لخدمات الدفع المملوكة لبنك“المشرق” الإماراتي، بتقييم 385 مليون دولار، وفق بيان صحفي صدر اليوم الإثنين.

واحتفظ المشرق بحصة أقلية في الشركة.

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المصدر:

MENAFN23092024000202011048ID1108703026

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