المحاسبون المتحدون يستهدف توسيع محفظة الخدمات لتشمل التكنولوجيا المالية

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى مكتب“المحاسبون المتحدون” عضو مجموعة نكسيا العالمية للاستشارات المالية والمحاسبة والمراجعة، لتوسيع محفظة خدماته لتشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا المالية والاستشارات الاستراتيجية وصفقات الدمج والاستحواذ والتحول الرقمى، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالضرائب الدولية، تلبيةً لاحتياجات السوق المتزايدة، بحسب هيثم تركى، الشريك التنفيذى بالمكتب.

وقال تركى، إن“المحاسبون المتحدون” هو عضو كامل فى“نكسيا العالمية” ذات الحضور العالمى فى تقديم خدمات التأكد والمراجعة والضرائب والاستشارات المالية من خلال 790 مكتبًا حول العالم.

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وأضاف أن“المحاسبون المتحدون” يخدم أكثر من 480 مؤسسة تعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية مثل البنوك وصناديق الاستثمار والتكنولوجيا المالية والسياحة والفنادق العالمية والشركات التجارية والصناعية والتجزئة والقطاع الحكومى والعقارى والطبى فضلًا عن المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن المكتب يعمل حاليًا مع عدد من الشركات لتقديم خدمات الفحص المالى النافى للجهالة بغرض الاستحواذ وكذا التخطيط المالى وإعادة الهيكلة بإضافة استراتيجيات جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية مما يؤدى إلى تعزيز النمو والاستدامة لهذه الشركات.

وقال تركى، إن المكتب شهد نموًا ملحوظًا فى عدد العملاء خلال عام 2024 بنسبة زيادة تتجاوز 40% مقارنة بعام 2023.

يذكر أن“المحاسبون المتحدون” تضم 9 شركاء وأكثر من 200 خبير فى مختلف التخصصات، بما فى ذلك المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية، والضرائب، والتخطيط الاستراتيجى، والتحول الرقمى.

وأضاف أن المكتب لديه وحدة لتسعير المعاملات، وهى متخصصة فى التعامل مع تحديات تسعير الضرائب على معاملات الأطراف المرتبطة.