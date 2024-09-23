المحاسبون المتحدون يستهدف توسيع محفظة الخدمات لتشمل التكنولوجيا المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يسعى مكتب“المحاسبون المتحدون” عضو مجموعة نكسيا العالمية للاستشارات المالية والمحاسبة والمراجعة، لتوسيع محفظة خدماته لتشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا المالية والاستشارات الاستراتيجية وصفقات الدمج والاستحواذ والتحول الرقمى، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالضرائب الدولية، تلبيةً لاحتياجات السوق المتزايدة، بحسب هيثم تركى، الشريك التنفيذى بالمكتب.
وقال تركى، إن“المحاسبون المتحدون” هو عضو كامل فى“نكسيا العالمية” ذات الحضور العالمى فى تقديم خدمات التأكد والمراجعة والضرائب والاستشارات المالية من خلال 790 مكتبًا حول العالم.
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وأضاف أن“المحاسبون المتحدون” يخدم أكثر من 480 مؤسسة تعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية مثل البنوك وصناديق الاستثمار والتكنولوجيا المالية والسياحة والفنادق العالمية والشركات التجارية والصناعية والتجزئة والقطاع الحكومى والعقارى والطبى فضلًا عن المؤسسات التعليمية. “نادى المحاسبة” يستهدف دخول السوق السعودى خلال 2024
وأشار إلى أن المكتب يعمل حاليًا مع عدد من الشركات لتقديم خدمات الفحص المالى النافى للجهالة بغرض الاستحواذ وكذا التخطيط المالى وإعادة الهيكلة بإضافة استراتيجيات جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية مما يؤدى إلى تعزيز النمو والاستدامة لهذه الشركات.
وقال تركى، إن المكتب شهد نموًا ملحوظًا فى عدد العملاء خلال عام 2024 بنسبة زيادة تتجاوز 40% مقارنة بعام 2023.
يذكر أن“المحاسبون المتحدون” تضم 9 شركاء وأكثر من 200 خبير فى مختلف التخصصات، بما فى ذلك المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية، والضرائب، والتخطيط الاستراتيجى، والتحول الرقمى.
وأضاف أن المكتب لديه وحدة لتسعير المعاملات، وهى متخصصة فى التعامل مع تحديات تسعير الضرائب على معاملات الأطراف المرتبطة.
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