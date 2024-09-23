فودافون توضح سبب عدم ظهور أرصدة العملاء بشكل صحيح فجر اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت“فودافون مصر”، إن الشركة أجرت تحديثات تقنية على خطوط بعض العملاء لتحسين جودة الخدمات.
وأضافت الشركة ، أن التحديث أدى إلى ظهور غير صحيح للأرصدة لفترة قصيرة فى وقت مبكر من صباح اليوم، تحديداً الساعة الرابعة صباحاً، واستمر ذلك لأقل من ساعة.
موضوعات متعلقة
“الاستثمار” تناقش آلية تعديل حدود الكربون على واردات الاتحاد الأوروبي “راية لمراكز الاتصالات” تقرر إنشاء شركة بالمملكة المتحدة مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة شاملة“بيت الوطن”
وأشارت الشركة إلى أنه تم الانتهاء من التحديثات بشكل كامل، وأرصدة العملاء الآن تظهر بشكل صحيح.
وتعمل الشركة حالياً على تحديد العملاء المتأثرين، لتعويضهم بشكل مناسب بعد الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكدت التزامها المستمر بتحسين خدماتها وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها من خلال التطويرات والتحديثات الدورية.
MENAFN23092024000202011048ID1108703023
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.