فودافون توضح سبب عدم ظهور أرصدة العملاء بشكل صحيح فجر اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) قالت“فودافون مصر”، إن الشركة أجرت تحديثات تقنية على خطوط بعض العملاء لتحسين جودة الخدمات.

وأضافت الشركة ، أن التحديث أدى إلى ظهور غير صحيح للأرصدة لفترة قصيرة فى وقت مبكر من صباح اليوم، تحديداً الساعة الرابعة صباحاً، واستمر ذلك لأقل من ساعة.

موضوعات“الاستثمار” تناقش آلية تعديل حدود الكربون على واردات الاتحاد الأوروبي “راية لمراكز الاتصالات” تقرر إنشاء شركة بالمملكة المتحدة مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة شاملة“بيت الوطن”

وأشارت الشركة إلى أنه تم الانتهاء من التحديثات بشكل كامل، وأرصدة العملاء الآن تظهر بشكل صحيح.

وتعمل الشركة حالياً على تحديد العملاء المتأثرين، لتعويضهم بشكل مناسب بعد الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأكدت التزامها المستمر بتحسين خدماتها وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها من خلال التطويرات والتحديثات الدورية.