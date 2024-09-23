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فودافون توضح سبب عدم ظهور أرصدة العملاء بشكل صحيح فجر اليوم

9/23/2024 4:57:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت“فودافون مصر”، إن الشركة أجرت تحديثات تقنية على خطوط بعض العملاء لتحسين جودة الخدمات.

وأضافت الشركة ، أن التحديث أدى إلى ظهور غير صحيح للأرصدة لفترة قصيرة فى وقت مبكر من صباح اليوم، تحديداً الساعة الرابعة صباحاً، واستمر ذلك لأقل من ساعة.

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وأشارت الشركة إلى أنه تم الانتهاء من التحديثات بشكل كامل، وأرصدة العملاء الآن تظهر بشكل صحيح.

وتعمل الشركة حالياً على تحديد العملاء المتأثرين، لتعويضهم بشكل مناسب بعد الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأكدت التزامها المستمر بتحسين خدماتها وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها من خلال التطويرات والتحديثات الدورية.

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