أسهم آسيا ترتفع وسط ترقب الإعلان عن حوافز لدعم الاقتصاد الصيني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية وسط توقعات بأن الصين قد تقدم المزيد من التحفيز لإحياء ثاني أكبر في العالم بعد أن بدأت الولايات المتحدة دورة التيسير النقدي، في وقت تلامس أسعار الذهب مستوى قياسياً.

صعد مؤشر“إم إس سي أي” لآسيا والمحيط الهادئ مع تقدم الأسهم في الصين وهونج كونج وكوريا الجنوبية. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. أعلنت الصين عن إحاطة إعلامية نادرة بشأن الاقتصاد يوم الثلاثاء من قبل ثلاثة من كبار المنظمين الماليين في الوقت الذي خفضت فيه أحد أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما غذى التكهنات بأن هناك توجهاً لإعلان خطة تحفيز جديدة.

موضوعاتانخفاض الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق والفضة تتراجع بنحو 2% استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات نشاط الأعمال بنك المشرق يبيع حصة أغلبية في“نيوباي” لخدمات الدفع بتقييم 385 مليون دولار

يتطلع المتداولون إلى جولة أخرى من التدابير لإنعاش نمو الصين وتنشيط الاقتصاد العالمي. وفي حين أضافت مجموعة من البيانات الصينية يوم الجمعة إلى الصورة القاتمة، فمن المرجح أن تقدم الإحصاءات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمستثمرين رؤى جديدة حول وتيرة ونطاق التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كين وونغ، المتخصص في إدارة محافظ الأسهم الآسيوية لدى“إيست سبرينغ إنفستمنتس هونج كونج”:“الحصول على المزيد من الدعم يساعد بالتأكيد أسواق الأسهم الصينية. وفي نهاية المطاف، فإن دفع المستهلك إلى الإنفاق وبناء هذه الثقة سيكونان أمرين أساسيين في الصين”.

تحركات الفائدة في اليابان

تراجع الين الياباني بعدما أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الجمعة، إلى أن السلطات غير متعجلة على رفع أسعار الفائدة مجدداً. في الوقت نفسه، توقفت التداولات الفورية لسندات الخزانة الأمريكية في آسيا بسبب عطلة في اليابان.

على الجانب الآخر، لم يشهد مؤشر الدولار الأمريكي تغيراً كبيراً، في حين تراجعت السندات الأسترالية قبيل اجتماع البنك المركزي الذي يُتوقع أن يبقي فيه على سياسته النقدية دون تغيير مجدداً يوم الثلاثاء، حيث تستمر أسعار العقارات الباهظة في دعم استمرار التضخم المرتفع.

بنوك مركزية تحت المجهر

خلال الأسبوع الحالي، من المقرر أن يتخذ بنكا السويد وسويسرا المركزيين قراراتهما بشأن السياسة النقدية، بالإضافة إلى إلقاء تصريحات لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بمن فيهم محافظا بنوك الولايات رافائيل بوستيك وأوستن جولسبي. كما ستصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المفضل لدى الفيدرالي إلى جانب بيانات الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة.

وقال محافظ الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الجمعة، إنه يرجح تخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة في كل من اجتماعي السياسة النقدية المركزيين المقبلين في نوفمبر وديسمبر.

فيما يرى فيشنو فاراتان، رئيس قسم الاقتصاديات والاستراتيجية في“بنك ميزوهو” (Mizuho Bank) أن“ما ستبحث عنه الأسواق على الأرجح هنا هو توازن دقيق في البيانات، بحيث يستمر الانكماش التضخمي دون عوائق، في حين لا يتدهور سوق العمل بشكل حاد”، حسب مقابلة له مع بلومبرغ.

أسواق على رادار المستثمرين

على صعيد الأسواق، ارتفع النفط بعد تحقيقه مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع التركيز على تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وقد يؤدي تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب بسبب مكانته كملاذ آمن.

في الوقت ذاته، يُقال إن وزارة التجارة الأمريكية تخطط للكشف عن قواعد مقترحة تحظر الأجهزة والبرامج المصنوعة في الصين وروسيا للسيارات المتصلة بالإنترنت اعتباراً من اليوم الإثنين.

وفي المقابل، انخفضت السندات المقومة بالدولار في سريلانكا بعد فوز المرشح اليساري أنورا كومارا دياسانايكا في الانتخابات الرئاسية، مما وضع خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي واتفاقيات الديون على المحك.

وفي أوروبا، قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه إن حكومته الجديدة قد تزيد الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء في إطار مساعيها لإصلاح عجز الميزانية المتزايد والحفاظ على ثقة أسواق السندات. كما تمكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي -بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس- من التصدي لليمين المتطرف المتمثل في حزب“البديل من أجل ألمانيا” في ولاية براندنبورغ الشرقية، وبذلك يكون المستشار الألماني وحزبه قد تفاديا هزيمة انتخابية محرجة أخرى.





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