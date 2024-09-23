سيتي للتحاليل تقرر تغيير اسم الشركة بعد الاستحواذات المتوقعة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت شركة سيتي للتحاليل الطبية، تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة بعد التغيرات الناتجة عن الاستحواذات المتوقعة.
وأوضحت الشركة، أن القرار المرهون بموافقة العمومية يتضمن أن يكون نص المادة بعد التعديل اسم الشركة هو“بريميوم هيلثكير جروب” شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون.
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واعتمد مجلس الإدارة الدراسة المستقبلية المحدثة للشركة والمعدة من لجنة الاستثمار بما يتماشى مع التغيرات الناتجة عن الاستحواذات المتوقعة.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة سيتي للتحاليل الطبية، على إبرام عقد معاوضة مع بعض مساهمي كل من شركة قمة المشرق الطبية -السعودية- وشركة التشخيص المتميز للتجارة -المصرية- وشركة العيادة“توصية بسيطة” -المصرية- و شركة Premium Diagnostics- LLC الإماراتية، وشركة التشخيص المتميز -السعودية-.
وأوضحت الشركة، أن عقد المعاوضة مع قمة المشرق الطبية للاشتراك في زيادة رأسمالها بنسبة 100% من القيمة الدفترية على أن تقوم سيتي للتحاليل بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 100 ألف ريال سعودي، وسيتم التنفيذ بالريال طبقاً لسعر الصرف فيه حينه بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ألف ريال.
فيما يتضمن عقد المعاوضة مع التشخيص المتميز، الاشتراك في زيادة رأسمالها بنسبة 100% على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 4.41 مليون جنيه بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها 220.68 جنيه.
واشتمل عقد المعاوضة مع شركة العيادة، الاشتراك في زيادة رأسمالها وتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية، على أن تكون نسبة مساهمة سيتي للتحاليل الطبية 50% باستثمارات 8.5 مليون جنيه، وقيمة رأس المال المدفوع 17 مليون جنيه، والاستثمار لها وجعلها الذراع الاستثمارية للشركة لاقتحام مجال العيادات التخصصية.
وجاء في عقد المعاوضة مع Premium Diagnostics المشاركة في زيادة رأسمال بنسبة 100% من القيمة الدفترية، على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 1.8 مليون درهم إماراتي، وسيتم تنفيذه بالعملة الإماراتية في حينه، بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها 1806 دراهم.
وتضمن عقد المعاوضة مع التشخيص التميز، شراء نسبة 50% من رأسمالها بقيمة 14.84 مليون ريال، وسيتم تنفيذه بالريال السعودي بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها 10.99 ألف ريال.
وكانت قررت شركة سيتي للتحاليل الطبية، دراسة الاستحواذ على بعض الاستثمارات أو الأصول تتضمن الاستحواذ على أصول شركة خدمات لإدارة المستشفيات.
وقررت الشركة إبرام مذكرات تفاهم بينها والشركة المقرر الاستحواذ عليها -غير ملزم- يحدد الإطار العام لتنفيذ الصفقة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها من تلك الشركة لإتمام الدراسة النافية للجهالة والتقييمات الخاصة بتلك الصفقة.
كما تقرر إرجاء تحديد قيم تلك الاستثمارات أو الأصول المستحوذ عليها لحين انتهاء الدراسة النافية للجهالة وتقرير المستشار المالي المستقل، مشيرة إلى أنه تقرر تعيين شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة المقرر الاستحواذ علبها.
واعتمدت شركة سيتي للتحاليل الطبية، دراسة القيمة العادلة لشركة كايرو كلينكال لاب، والمعدة من المستشار المالي المستقل -شركة الأعمال والاستشارات المالية-، في إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة.
وأوضحت الشركة أن دراسة القيمة العادلة أظهرت أن قيمة شركة كايرو كلينكال تبلغ 60.21 مليون جنيه.
وقررت سيتي للتحاليل الطبية، تحديد السعر النهائي لصفقة الاستحواذ على شركة كايرو كلينكال لاب لتكون 59 مليون جنيه مع تعديل طريقة السداد لتصبح كالآتي:
-37 مليون جنيه مسدد منها 10 مليون جنيه في شهر أبريل الماضي
-22 مليون جنيه يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح المساهم البائع ويستخدم في زيادة رأس المال لاحقًا.
وأضافت أنه تم الاتفاق مع البائع على توقيع عقد الاستحواذ النهائي يوم الأربعاء المقبل.
وكانت قررت شركة“سيتي للتحاليل الطبية”، دراسة الاستحواذ على شركتين بنفس المجال.
وقرر مجلس الإدارة دراسة الاستحواذ على شركة معامل عز لاب- مصر، وشركة المعادي لاستحواذات المعامل- مصر.
كما وافق المجلس على إبرام مذكرات تفاهم مع الشركات المقرر الاستحواذ عليها يحدد الإطار العام لتنفيذ الصفقة والبيانات والمستندات الواجب تنفيذها من تلك الشركات لإتمام الدراسة النافية للجهالة والتقييمات الخاصة بتلك الصفقة.
وقرر إرجاء تحديد قيم تلك الاستثمارات أو الأصول المستحوذ عليها لحين انتهاء الدراسة النافية للجهالة وتقرير المستشار المالي المستقل.
وأضافت الشركة أن تقرر تعيين مستشار مالي مستقل شركة بيتا كابيتال كونسالتينج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركات المقرر الاستحواذ عليها.
قررت شركة سيتي للتحاليل الطبية، المشاركة في زيادة رأسمال شركتي قمة المشرق الطبية“السعودية” والتشخيص المتميز للتجارة“المصرية”.
وتقرر المشاركة في زيادة رأسمال قمة المشرق الطبية بزيادة 100% من القيمة الدفترية، على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 100 ألف ريال.
وسيتم تنفيذ الزيادة بالريال السعودي طبقًا لسعر الصرف في حينه، وبالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ألف ريال، مشيرة إلى أن قيمة هذه الزيادة أقل من 10% من حقوق الملكية الظاهرة في المركز المالي للشركة بنهاية مارس 2024، وسيتم التمويل من الموارد الذاتية.
وتقرر الاشتراك في زيادة رأسمال شركة التشخيص المتميز للتجارة بزيادة 100% من القيمة الدفترية على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 4.41 مليون جنيه بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها 220.68 جنيه.
وأشارت إلى أن قيمة الزيادة أقل من 10% من حقوق الملكية الظاهرة في المركز المالي للشركة بنهاية مارس الماضي، وسيتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة.
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