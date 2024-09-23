راية لمراكز الاتصالات تقرر إنشاء شركة بالمملكة المتحدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات”، إنشاء شركة بالمملكة المتحدة، تكون مملوكة بشكل كامل للشركة.
وكانت نفت شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات”، وجود أي قرارات أو إجراءات بخصوص الاستحواذ على الشركة التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية.
موضوعات متعلقة
“سيتي للتحاليل” تقرر تغيير اسم الشركة بعد الاستحواذات المتوقعة “مدينة مصر” تطلق 6 مشروعات عقارية بـ103 مليارات جنيه “فودافون” توضح سبب عدم ظهور أرصدة العملاء بشكل صحيح فجر اليوم
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“الاستحواذ على شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات”، مؤكدة أنه لايوجد أي قرارات أو اعتزام أو إجراءات بخصوص ذلك.
تضاعفت أرباح شركة راية لمراكز الاتصالات، 1.4 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 109.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 45 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2023.
وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 625.4 مليون جنيه، مقابل 444 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“راية لمراكز الاتصالات” على الاستحواذ عل 59.17 ألف سهم بما يمثل 14.97% من“رامي سويس” الأمريكي في شركة“غلف كستومر اكسبيرينس” البحرينية.
ووافقت الشركة على استحواذ شركة رايا جلف كستمرز اكسيبرينس على سهم واحد في الشركة البحرينية من المستثمر الأمريكي.
ويأتي ذلك في ضوء مساهمة راية في شركة غلف البحرينية وشركة رايا جلف الإماراتية.
MENAFN23092024000202011048ID1108703019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.