راية لمراكز الاتصالات تقرر إنشاء شركة بالمملكة المتحدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات”، إنشاء شركة بالمملكة المتحدة، تكون مملوكة بشكل كامل للشركة.

وكانت نفت شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات”، وجود أي قرارات أو إجراءات بخصوص الاستحواذ على الشركة التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية.

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جاء ذلك ردًا على استفسارات حول ما نشر بعنوان“الاستحواذ على شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات”، مؤكدة أنه لايوجد أي قرارات أو اعتزام أو إجراءات بخصوص ذلك.

تضاعفت أرباح شركة راية لمراكز الاتصالات، 1.4 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 109.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 45 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2023.

وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 625.4 مليون جنيه، مقابل 444 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“راية لمراكز الاتصالات” على الاستحواذ عل 59.17 ألف سهم بما يمثل 14.97% من“رامي سويس” الأمريكي في شركة“غلف كستومر اكسبيرينس” البحرينية.

ووافقت الشركة على استحواذ شركة رايا جلف كستمرز اكسيبرينس على سهم واحد في الشركة البحرينية من المستثمر الأمريكي.

ويأتي ذلك في ضوء مساهمة راية في شركة غلف البحرينية وشركة رايا جلف الإماراتية.