استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات نشاط الأعمال - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع توجه الأنظار صوب بيانات نشاط الأعمال بمنطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، وفي ظل إيجابية معنويات المستثمرين بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيضات الفائدة.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 514 نقطة ، مع أداء إيجابي لقطاعات النفط والغاز، والاتصالات، والمصارف.
موضوعات متعلقة
انخفاض الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق والفضة تتراجع بنحو 2% أسهم آسيا ترتفع وسط ترقب الإعلان عن حوافز لدعم الاقتصاد الصيني بنك المشرق يبيع حصة أغلبية في“نيوباي” لخدمات الدفع بتقييم 385 مليون دولار
كما استقر مؤشرا“فوتسي” البريطاني عند 8232 نقطة، و”داكس” الألماني عند 18736 نقطة، في حين تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.28% إلى 7479 نقطة.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور قراءة مؤشري مديري المشتريات الصناعي ونظيره الخدمي في منطقة اليورو، بما في ذلك ألمانيا أكبر اقتصادات القارة العجوز، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.
وعلى الصعيد الفرنسي، أظهرت بيانات صدرت عن“إس آند بي جلوبال” اليوم انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب لقياس الإنتاج إلى 47.4 نقطة في سبتمبر من 53.1 نقطة في أغسطس، ليتحول نشاط الأعمال للانكماش.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108703018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.