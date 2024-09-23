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استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات نشاط الأعمال - جريدة البورصة

9/23/2024 4:57:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع توجه الأنظار صوب بيانات نشاط الأعمال بمنطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، وفي ظل إيجابية معنويات المستثمرين بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيضات الفائدة.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 514 نقطة ، مع أداء إيجابي لقطاعات النفط والغاز، والاتصالات، والمصارف.

موضوعات متعلقة انخفاض الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق والفضة تتراجع بنحو 2% أسهم آسيا ترتفع وسط ترقب الإعلان عن حوافز لدعم الاقتصاد الصيني بنك المشرق يبيع حصة أغلبية في“نيوباي” لخدمات الدفع بتقييم 385 مليون دولار

كما استقر مؤشرا“فوتسي” البريطاني عند 8232 نقطة، و”داكس” الألماني عند 18736 نقطة، في حين تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.28% إلى 7479 نقطة.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور قراءة مؤشري مديري المشتريات الصناعي ونظيره الخدمي في منطقة اليورو، بما في ذلك ألمانيا أكبر اقتصادات القارة العجوز، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

وعلى الصعيد الفرنسي، أظهرت بيانات صدرت عن“إس آند بي جلوبال” اليوم انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب لقياس الإنتاج إلى 47.4 نقطة في سبتمبر من 53.1 نقطة في أغسطس، ليتحول نشاط الأعمال للانكماش.


المصدر:

MENAFN23092024000202011048ID1108703018

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