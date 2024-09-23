الاستثمار تناقش آلية تعديل حدود الكربون على واردات الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) التقى حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لمناقشة مشروعات وبرامج التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وبحث اللقاء؛ آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM ، وجهود الدولة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية بأسواق الاتحاد الأوروبي، حيث تستهدف الدولة التوسع في الاستثمارات الخضراء، كما تعمل على التوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الدفيئة.

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وقال الوزير، إن هناك تنسيقا مستمرا بين مختلف الوزارات المعنية للوقوف على التحديات التي تواجه قطاعي الاستثمار والصناعة، ووضع حلول وإجراءات من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.

وأشار إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وإيجاد بيئة عمل مواتية أمام المستثمرين وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وقد استعرض اللقاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بقيمة 67.7 مليار يورو، كاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

كما تم استعراض الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 7.4 مليار يورو، يقدمها الاتحاد على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.

ومن جانبه، أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن مصر والاتحاد الأوروبي شريكان في مجالي التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن العلاقات بينهما تشهد حاليا تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، مدعومة بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأشار إلى حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر في مجالات تعزيز بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بالسوق المصري وتوفير فرص العمل.