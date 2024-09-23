الاستثمار تناقش آلية تعديل حدود الكربون على واردات الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقى حسن الخطيب وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لمناقشة مشروعات وبرامج التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وبحث اللقاء؛ آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM ، وجهود الدولة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية بأسواق الاتحاد الأوروبي، حيث تستهدف الدولة التوسع في الاستثمارات الخضراء، كما تعمل على التوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الدفيئة.
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وقال الوزير، إن هناك تنسيقا مستمرا بين مختلف الوزارات المعنية للوقوف على التحديات التي تواجه قطاعي الاستثمار والصناعة، ووضع حلول وإجراءات من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وإيجاد بيئة عمل مواتية أمام المستثمرين وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وقد استعرض اللقاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بقيمة 67.7 مليار يورو، كاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
كما تم استعراض الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 7.4 مليار يورو، يقدمها الاتحاد على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.
ومن جانبه، أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن مصر والاتحاد الأوروبي شريكان في مجالي التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن العلاقات بينهما تشهد حاليا تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، مدعومة بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأشار إلى حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر في مجالات تعزيز بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بالسوق المصري وتوفير فرص العمل.
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