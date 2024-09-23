انخفاض الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق والفضة تتراجع بنحو 2% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين مع ارتفاع الدولار وجني المستثمرين للأرباح، بعدما حققت مستوى قياسي جديد في نهاية جلسة الجمعة الماضي بدعم من خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.21% أو 5.5 دولار إلى 2640.70 دولار للأوقية .

موضوعاتاستقرار الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات نشاط الأعمال أسهم آسيا ترتفع وسط ترقب الإعلان عن حوافز لدعم الاقتصاد الصيني بنك المشرق يبيع حصة أغلبية في“نيوباي” لخدمات الدفع بتقييم 385 مليون دولار

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.20% إلى 2616.67 دولار للأوقية، وهبطت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 2.22% إلى 30.805 دولار، وانخفض سعر البلاتين الفوري 1.89% إلى 960.90 دولار للأوقية.

أنهت عقود الذهب الأكثر نشاطاً تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى قياسي جديد قدره 2646.20 دولار للأوقية، وحققت مكاسب أسبوعية 1.35% بدعم من بدء دورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة بعد أكثر من 4 سنوات من تشديد ظروف التمويل.

لكن وصول الذهب لهذا المستوى القياسي تسبب في حدوث بعض عمليات البيع لجني الأرباح، كما أدى ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.40% إلى 101.12 نقطة لترجع أداء المعدن الأصفر اليوم.





المصدر: