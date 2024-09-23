انخفاض الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق والفضة تتراجع بنحو 2% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين مع ارتفاع الدولار وجني المستثمرين للأرباح، بعدما حققت مستوى قياسي جديد في نهاية جلسة الجمعة الماضي بدعم من خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.21% أو 5.5 دولار إلى 2640.70 دولار للأوقية .
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وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.20% إلى 2616.67 دولار للأوقية، وهبطت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 2.22% إلى 30.805 دولار، وانخفض سعر البلاتين الفوري 1.89% إلى 960.90 دولار للأوقية.
أنهت عقود الذهب الأكثر نشاطاً تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى قياسي جديد قدره 2646.20 دولار للأوقية، وحققت مكاسب أسبوعية 1.35% بدعم من بدء دورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة بعد أكثر من 4 سنوات من تشديد ظروف التمويل.
لكن وصول الذهب لهذا المستوى القياسي تسبب في حدوث بعض عمليات البيع لجني الأرباح، كما أدى ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.40% إلى 101.12 نقطة لترجع أداء المعدن الأصفر اليوم.
المصدر:
MENAFN23092024000202011048ID1108703016
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