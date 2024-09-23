الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط القدس المحتلة

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط القدس المحتلة
التاريخ
9/23/2024 4:43:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال عرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم خلال مرورهم على حاجز الشيخ سعد العسكري شرق المدينة، كما شهد حاجزي شعفاط وحزما شمال شرق المدينة أزمة مرورية خانقة تسببت بها الإجراءات المشددة من قبل جنود الاحتلال.
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