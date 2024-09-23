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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط القدس المحتلة

9/23/2024 4:43:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال عرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم خلال مرورهم على حاجز الشيخ سعد العسكري شرق المدينة، كما شهد حاجزي شعفاط وحزما شمال شرق المدينة أزمة مرورية خانقة تسببت بها الإجراءات المشددة من قبل جنود الاحتلال.

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