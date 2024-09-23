الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويداهم محال تجارية
التاريخ
9/23/2024 4:43:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، برفقة عناصر من "ضريبة" بلدية الاحتلال، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في المخيم.
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