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استراليا تعلن تقديم 10 مليون دولار استرالي استجابة للأزمة الإنسانية في غزة والضفة

9/23/2024 4:43:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كانبرا / PNN- قالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج، اليوم الاثنين، إن بلادها ستقدم 10 مليون دولار استرالي (6.800.000 دولار)، استجابة للأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

وأوضحت، أن هذا الدعم سيذهب إلى منظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير مساعدات منقذة للحياة.

وأشارت وونج، إلى أن استراليا ستواصل الضغط من أجل وصول إنساني آمن وسريع ودون عوائق إلى غزة.

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