استراليا تعلن تقديم 10 مليون دولار استرالي استجابة للأزمة الإنسانية في غزة والضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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كانبرا / PNN- قالت وزيرة
الخارجية الاسترالية بيني وونج، اليوم الاثنين، إن بلادها ستقدم 10 مليون دولار استرالي (6.800.000 دولار)، استجابة للأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
وأوضحت، أن هذا الدعم سيذهب إلى منظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير مساعدات منقذة للحياة.
وأشارت وونج، إلى أن استراليا ستواصل الضغط من أجل وصول إنساني آمن وسريع ودون عوائق إلى غزة.
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