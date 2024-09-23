غوتيريش: هجوم البيجر ينذر بعملية كبرى ولبنان قد يتحول إلى غزة أخرى

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN- علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على حادثة تفجير إسرائيل لأجهزة "البيجر" الخاصة بعناصر "حزب الله" في لبنان، التي أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة الآلاف، مؤكدا أن الحادثة قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، وتحول لبنان إلى "غزة أخرى"
وقال غوتيريش في مقابلة نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المقلق في الحادثة هو أن هذه الأجهزة "تم تصنيعها لتنفجر الآن"، وفقًا للمعلومات الواردة؛ لأن شخصًا ما اكتشف أنها تحتوي على قنابل، ومن ثم قرر تفجيرها.
وأضاف أن هذا النوع من الأجهزة يهدف إلى توجيه ضربة استباقية في عملية عسكرية كبرى لتفكيك قدرة الاتصالات لدى الخصم، لذا، فإن وجود هذه الأجهزة يشير إلى احتمالات تصعيد أقوى بكثير، وقال: "هذا ما يقلقني، وهو احتمال تحويل لبنان إلى غزة أخرى، وهو ما أعتقد أنه سيكون مأساة مدمرة للعالم."
وحول اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أن إسرائيل وحماس لا تريدان وقف إطلاق النار حقًا"، مشيرًا إلى أن ما هو مطروح على الطاولة معقول تمامًا، وينبغي لكلا الجانبين أن يكونا في موقف يسمح لهما بالقبول.
وأوضح: "حتى الآن، نرى أنه كلما حدث تطور جديد، تنشأ بعض التعقيدات، وكلا الجانبين غير مهتمين بوقف إطلاق النار، وهذه مأساة؛ لأن هذه الحرب يجب أن تتوقف".
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