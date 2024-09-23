Monday, 23 September 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتيريش: هجوم البيجر ينذر بعملية كبرى ولبنان قد يتحول إلى غزة أخرى

9/23/2024 4:43:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN- علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على حادثة تفجير إسرائيل لأجهزة "البيجر" الخاصة بعناصر "حزب الله" في لبنان، التي أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة الآلاف، مؤكدا أن الحادثة قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، وتحول لبنان إلى "غزة أخرى"

وقال غوتيريش في مقابلة نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المقلق في الحادثة هو أن هذه الأجهزة "تم تصنيعها لتنفجر الآن"، وفقًا للمعلومات الواردة؛ لأن شخصًا ما اكتشف أنها تحتوي على قنابل، ومن ثم قرر تفجيرها.

وأضاف أن هذا النوع من الأجهزة يهدف إلى توجيه ضربة استباقية في عملية عسكرية كبرى لتفكيك قدرة الاتصالات لدى الخصم، لذا، فإن وجود هذه الأجهزة يشير إلى احتمالات تصعيد أقوى بكثير، وقال: "هذا ما يقلقني، وهو احتمال تحويل لبنان إلى غزة أخرى، وهو ما أعتقد أنه سيكون مأساة مدمرة للعالم."

وحول اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أن إسرائيل وحماس لا تريدان وقف إطلاق النار حقًا"، مشيرًا إلى أن ما هو مطروح على الطاولة معقول تمامًا، وينبغي لكلا الجانبين أن يكونا في موقف يسمح لهما بالقبول.

وأوضح: "حتى الآن، نرى أنه كلما حدث تطور جديد، تنشأ بعض التعقيدات، وكلا الجانبين غير مهتمين بوقف إطلاق النار، وهذه مأساة؛ لأن هذه الحرب يجب أن تتوقف".

MENAFN23092024000205011050ID1108702981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث