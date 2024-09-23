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وزير الصحة يثمن مبادرة العاهل الأردني لمساعدة الجرحى في غزة ممن فقدوا أطرافهم

9/23/2024 4:43:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - ثمن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، المبادرة التي أطلقها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تهدف إلى مساعدة أكثر من 14 ألف مصاب إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة ممن فقدو أطرافهم.

وقال أبو رمضان إن هذه المبادرة ستخدم أبناء شعبنا من كل الأعمار، لاسيما الأطفال وكبار السن، ويعمل على تنفيذها أفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، من خلال إدخال العيادات المتنقلة والثابتة في مراكز العلاج في المحافظات الجنوبية.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها سفير المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين عصام البدور، في تعزيز ودعم العلاقة بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد.

يشار إلى أن قافلة العيادات المتنقلة ضمن مبادرة "استعادة الأمل" التي أطلقتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تشرف عليها الخدمات الطبية الملكية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة، والمبادرة جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تمثلُ مجموعةً من العيادات المتنقلة، وتهدف لمساعدة أكثر من 14 ألف مصاب، من بينهم أطفال تعرضوا لبتر الأطراف جراء العدوان الإسرائيلي، من خلال تركيب الأطراف الاصطناعية لهم لمساعدتهم في مواصلة حياتهم واندماجهم وتأهيلهم، وحتى يكونوا قادرين على مساعدة غيرهم أيضا.

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