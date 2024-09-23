وزير الصحة يثمن مبادرة العاهل الأردني لمساعدة الجرحى في غزة ممن فقدوا أطرافهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - ثمن وزير
الصحة ماجد أبو رمضان، المبادرة التي أطلقها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك
المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تهدف إلى مساعدة أكثر من 14 ألف مصاب إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة ممن فقدو أطرافهم.
وقال أبو رمضان إن هذه المبادرة ستخدم أبناء شعبنا من كل الأعمار، لاسيما الأطفال وكبار السن، ويعمل على تنفيذها أفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، من خلال إدخال العيادات المتنقلة والثابتة في مراكز العلاج في المحافظات الجنوبية.
وأعرب عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها سفير المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين عصام البدور، في تعزيز ودعم العلاقة بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد.
يشار إلى أن قافلة العيادات المتنقلة ضمن مبادرة "استعادة الأمل" التي أطلقتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تشرف عليها الخدمات الطبية الملكية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة، والمبادرة جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تمثلُ مجموعةً من العيادات المتنقلة، وتهدف لمساعدة أكثر من 14 ألف مصاب، من بينهم أطفال تعرضوا لبتر الأطراف جراء العدوان الإسرائيلي، من خلال تركيب الأطراف الاصطناعية لهم لمساعدتهم في مواصلة حياتهم واندماجهم وتأهيلهم، وحتى يكونوا قادرين على مساعدة غيرهم أيضا.
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