للمرة الأولى.. صاروخ إسرائيلي يستهدف مدينة جبيل اللبنانية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN- قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية وسكان محليون اليوم إن صاروخا سقط في منطقة جبلية غير مأهولة شرقي مدينة جبيل الساحلية.
وقال أحد السكان "إن المنطقة لم تتعرض لغارات جوية من قبل".
وشنت إسرائيل اليوم الاثنين غارات جوية مكثفة في منطقة أوسع، مستهدفة "حزب الله" اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي اليوم، إنه شن ضربات مكثفة على أهداف "حزب الله" في لبنان، ودعا سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي تستخدمها "حزب الله".
وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية أن إسرائيل نفذت أكثر من 80 غارة إسرائيلية على مناطق في النبطية جنوبي لبنان.
MENAFN23092024000205011050ID1108702979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.