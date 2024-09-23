للمرة الأولى.. صاروخ إسرائيلي يستهدف مدينة جبيل اللبنانية

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية وسكان محليون اليوم إن صاروخا سقط في منطقة جبلية غير مأهولة شرقي مدينة جبيل الساحلية.

وقال أحد السكان "إن المنطقة لم تتعرض لغارات جوية من قبل".

وشنت إسرائيل اليوم الاثنين غارات جوية مكثفة في منطقة أوسع، مستهدفة "حزب الله" اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم، إنه شن ضربات مكثفة على أهداف "حزب الله" في لبنان، ودعا سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي تستخدمها "حزب الله".

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية أن إسرائيل نفذت أكثر من 80 غارة إسرائيلية على مناطق في النبطية جنوبي لبنان.



