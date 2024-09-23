اختتام فعاليات مهرجان أيام الثقافة الفلسطينية في مدينة كراكوف البولندية

MENAFN - Palestine News ) وارسو / PNN- اختُتم يوم أمس الأحد في مدينة كراكوف البولندية، مهرجان "أيام فلسطين الثقافية - جذور"، الذي نظمته الجالية الفلسطينية بالتعاون مع متضامنين بولنديين خلال الفترة من 19 إلى 22 أيلول الجاري.

وتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، أبرزها: مصور بعنوان: "فلسطين: الماضي والحاضر"، بالإضافة إلى عرض آخر بعنوان: "فلسطين ومسار المسيح عليه السلام"، وعرض "غزة: النكبة المستمرة". كما تضمن العرض الأخير مجموعة من الأفلام المصورة التي توثق ما يتعرض له شعبنا

في قطاع غزة من جرائم إبادة، فيما نُظم بازار خيري بمشاركة سيدات الجالية، قدمن من خلاله منتجات تعكس التراث الفلسطيني، وخُصصت عائدات البازار لدعم أهالي غزة.

وتخلل المهرجان عروض لعدة أفلام تعكس واقع الحياة في فلسطين، من بينها: "برتقالة من يافا"، و"الشجاعية"، و"طفل الشارع"، و"فنانو غزة". واختُتمت الفعاليات بعرض فيلم "فرحة"، كما شملت الفعاليات جلسات حوارية شارك فيها كتّاب وأدباء ومخرجون من فلسطين وبولندا.

وحضر سفير فلسطين لدى بولندا، محمود خليفة، جانبا من الفعاليات، إذ أعرب عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من أبناء الجالية والأصدقاء البولنديين.

وأكد أن هذه الفعاليات تعكس الثقافة والفن والتراث الإنساني الفلسطيني، كأحد أشكال الصمود والمقاومة في وجه محاولات إسرائيل المستمرة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

يُذكر أن أبناء الجالية في العديد من المدن البولندية الأخرى نظموا فعاليات مماثلة خلال شهري آب وأيلول، في رسالة واضحة بأن الثقافة الفلسطينية تشكل ركيزة أساسية من الإرث الحضاري الفلسطيني.

وقرر القائمون على مهرجان "جذور" تحويله إلى حدث سنوي في مدينة كراكوف، ليصبح منصة دائمة للتعريف بالثقافة الفلسطينية.



