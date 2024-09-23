اختتام فعاليات مهرجان أيام الثقافة الفلسطينية في مدينة كراكوف البولندية

(MENAFN
- Palestine News Network
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وارسو / PNN- اختُتم يوم أمس الأحد في مدينة كراكوف البولندية، مهرجان "أيام فلسطين الثقافية - جذور"، الذي نظمته الجالية الفلسطينية بالتعاون مع متضامنين بولنديين خلال الفترة من 19 إلى 22 أيلول الجاري.
وتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، أبرزها: معرض مصور بعنوان: "فلسطين: الماضي والحاضر"، بالإضافة إلى عرض آخر بعنوان: "فلسطين ومسار المسيح عليه السلام"، وعرض "غزة: النكبة المستمرة". كما تضمن العرض الأخير مجموعة من الأفلام المصورة التي توثق ما يتعرض له شعبنا
في قطاع غزة من جرائم إبادة، فيما نُظم بازار خيري بمشاركة سيدات الجالية، قدمن من خلاله منتجات تعكس التراث الفلسطيني، وخُصصت عائدات البازار لدعم أهالي غزة.
وتخلل المهرجان عروض لعدة أفلام تعكس واقع الحياة في فلسطين، من بينها: "برتقالة من يافا"، و"الشجاعية"، و"طفل الشارع"، و"فنانو غزة". واختُتمت الفعاليات بعرض فيلم "فرحة"، كما شملت الفعاليات جلسات حوارية شارك فيها كتّاب وأدباء ومخرجون من فلسطين وبولندا.
وحضر سفير فلسطين لدى بولندا، محمود خليفة، جانبا من الفعاليات، إذ أعرب عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من أبناء الجالية والأصدقاء البولنديين.
وأكد أن هذه الفعاليات تعكس الثقافة والفن والتراث الإنساني الفلسطيني، كأحد أشكال الصمود والمقاومة في وجه محاولات إسرائيل المستمرة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
يُذكر أن أبناء الجالية في العديد من المدن البولندية الأخرى نظموا فعاليات مماثلة خلال شهري آب وأيلول، في رسالة واضحة بأن الثقافة الفلسطينية تشكل ركيزة أساسية من الإرث الحضاري الفلسطيني.
وقرر القائمون على مهرجان "جذور" تحويله إلى حدث سنوي في مدينة كراكوف، ليصبح منصة دائمة للتعريف بالثقافة الفلسطينية.
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