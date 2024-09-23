الأردن يعلن استعادة مواطنيْن احتجزتهما إسرائيل بعد حادثة جسر اللنبي

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استعادة مواطنيْن احتجزتهما تل أبيب إثر حادثة معبر "اللنبي" التي أدت إلى مقتل 3 عسكريين إسرائيليين في 8 سبتمبر الجاري.

وأفادت الوزارة في بيان، بإعادة المواطنين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة "بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي".

وأكدت أن "الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أنهما "قد دخلا بالفعل إلى الأراضي الأردنية، وأنهما بصحة جيدة، ويتجهان الآن إلى ذويهما".

وفي 8 سبتمبر الجاري، قُتل 3 إسرائيليين إثر إطلاق نار في معبر اللنبي (جسر الملك حسين وفق التسمية الأردنية)، إضافة إلى منفذ العملية الأردني ماهر الجازي.

وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية في تحقيق أولي عقب العملية، أن الحادثة "عمل فردي".



