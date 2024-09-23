Monday, 23 September 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يعلن استعادة مواطنيْن احتجزتهما إسرائيل بعد حادثة جسر اللنبي

9/23/2024 4:43:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان / PNN - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استعادة مواطنيْن احتجزتهما تل أبيب إثر حادثة معبر "اللنبي" التي أدت إلى مقتل 3 عسكريين إسرائيليين في 8 سبتمبر الجاري.

وأفادت الوزارة في بيان، بإعادة المواطنين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة "بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي".

وأكدت أن "الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أنهما "قد دخلا بالفعل إلى الأراضي الأردنية، وأنهما بصحة جيدة، ويتجهان الآن إلى ذويهما".

وفي 8 سبتمبر الجاري، قُتل 3 إسرائيليين إثر إطلاق نار في معبر اللنبي (جسر الملك حسين وفق التسمية الأردنية)، إضافة إلى منفذ العملية الأردني ماهر الجازي.

وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية في تحقيق أولي عقب العملية، أن الحادثة "عمل فردي".


MENAFN23092024000205011050ID1108702977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث