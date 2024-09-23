الأردن يعلن استعادة مواطنيْن احتجزتهما إسرائيل بعد حادثة جسر اللنبي

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان / PNN - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استعادة مواطنيْن احتجزتهما تل أبيب إثر حادثة معبر "اللنبي" التي أدت إلى مقتل 3 عسكريين إسرائيليين في 8 سبتمبر الجاري.
وأفادت الوزارة في بيان، بإعادة المواطنين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة "بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي".
وأكدت أن "الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أنهما "قد دخلا بالفعل إلى الأراضي الأردنية، وأنهما بصحة جيدة، ويتجهان الآن إلى ذويهما".
وفي 8 سبتمبر الجاري، قُتل 3 إسرائيليين إثر إطلاق نار في معبر اللنبي (جسر الملك حسين وفق التسمية الأردنية)، إضافة إلى منفذ العملية الأردني ماهر الجازي.
وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية في تحقيق أولي عقب العملية، أن الحادثة "عمل فردي".
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