الصين تدعو رعاياها لمغادرة إسرائيل في أسرع وقت

MENAFN - Palestine News ) بكين / PNN - حضّت الصين رعاياها على مغادرة إسرائيل "في أسرع وقت ممكن"، على وقع تصاعد التوتر بين تل أبيب وحزب الله.

وأفادت السفارة الصينية في إسرائيل في بيان لها "حاليا، الوضع متوتر للغاية على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان في ظل نزاعات عسكرية متكررة".

وأضافت أن "الوضع الأمني في إسرائيل ما زال خطيرا ومعقّدا ولا يمكن التنبؤ به".

وحضّت السفارة المواطنين الصينيين في إسرائيل على "العودة أو الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا في أسرع وقت ممكن".

وهددت كل من إسرائيل وحزب الله بالتصعيد عبر الحدود رغم الدعوات الدولية للطرفين لتجنّب الدخول في حرب شاملة.

وأدّت غارة جوية إسرائيلية على حي مكتظ بالسكان في ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة إلى استشهاد مسؤول العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل.

وجاءت الغارة بعد سلسلة من الانفجارات المتزامنة لأجهزة اتصالات يحملها عناصر في حزب الله ومواطنيين لبنانيين الثلاثاء والأربعاء في مختلف أنحاء لبنان أسفرت عن استشهاد 39 شخصا وإصابة ما يقرب من 3000، وحملت مسؤوليتها إلى إسرائيل.

وطلبت الصين الشهر الماضي من مواطنيها في لبنان المغادرة بعدما أدت ضربة إسرائيلية في جنوب البلاد إلى استشهاد القيادي في حركة فتح خليل المقدح.