مكتب وزير الإعلام اللبناني يتلقى رسالة هاتفية لإخلاء المبنى

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - تلقى مكتب الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانيةزياد المكاري اتصالاً دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين،“يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو الإسرائيلي، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعاً، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو”.

وطبقاً للوكالة،“أسفرت الغارات العنيفة التي شنتها طائرات العدو صباحاً على

قرى في قضاء صور عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات، وخصوصاً بساتين الموز والحمضيات في سهلي القليلة والمنصوري وعين أبو عبدالله، التي تعرضت لغارات عدة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت

بالمحال التجارية، وخصوصاً المنتشرة على طريق بلدة العباسية”.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات في البقاع شرق لبنان، كما شن سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات في جنوبي لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان“حزب الله” مساندة سكان القطاع.