مكتب وزير الإعلام اللبناني يتلقى رسالة هاتفية لإخلاء المبنى

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - تلقى مكتب وزير
الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
زياد المكاري اتصالاً دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين،“يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو الإسرائيلي، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعاً، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو”.
وطبقاً للوكالة،“أسفرت الغارات العنيفة التي شنتها طائرات العدو صباحاً على
قرى في قضاء صور عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات، وخصوصاً بساتين الموز والحمضيات في سهلي القليلة والمنصوري وعين أبو عبدالله، التي تعرضت لغارات عدة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت
بالمحال التجارية، وخصوصاً المنتشرة على طريق بلدة العباسية”.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات في البقاع شرق لبنان، كما شن سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات في جنوبي لبنان.
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان“حزب الله” مساندة سكان القطاع.
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