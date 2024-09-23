وزير الخارجية البريطاني: فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل سيكون ((خطأ))

MENAFN - Palestine News ) لندن / PNN -أكد الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، أن فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل سيكون“خطأ”، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام فرض مزيد من العقوبات بسبب العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة“بي إيه ميديا” البريطانية أن لامي أشار إلى أن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن لإسرائيل أن تستخدمها ضد المتمردين الحوثيين وغيرهم من وكلاء إيران في المنطقة قد يؤدي إلى“حرب أوسع”.

واستطرد، خلال حديثه في حدث يعقد على هامش مؤتمر“حزب العمال”، قائلاً إنه يجري محادثات مع حلفاء مجموعة السبع بشأن الرد على“سلوك تصعيدي”“مقلق للغاية” في الأراضي المحتلة.

وقال لامي:“أنا قلق جداً، جداً من تزايد العنف، وعنف المستوطنين الذي نراه في الضفة الغربية”.

وأضاف:“أخوض مناقشات مع شركاء مجموعة السبع، وخاصة الشركاء الأوروبيين حول ذلك. لا أعلن اليوم عن عقوبات إضافية، لكن هذا الموضوع يتم مراجعته عن كثب”.

جاء ذلك بعد أن عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، يوم الأحد، عن خيبة أمله من الموقف المتغير للمملكة المتحدة تجاه بلاده. حيث قال لشبكة سكاي نيوز:“لدينا علاقات ممتازة مع الحكومة البريطانية. لدينا علاقات ممتازة مع شعب بريطانيا”.

وتابع:“لدي، شخصياً، علاقة وثيقة جداً مع حكومة جلالة الملك، وبريطانيا بشكل عام، لكن يجب علينا أيضاً أن نفهم أنه بين الأصدقاء نتوقع أن يكون الأصدقاء والحلفاء موجودين من أجلنا في جميع الأوقات، كما نحن موجودون من أجلهم”.

وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على مجموعات وأفراد مرتبطين بالعنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، في الأشهر الأخيرة.