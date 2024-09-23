التربية تستنكر اعتداء الاحتلال على مدرسة ذكور حارس

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- عبرت وزارة والتعليم العالي عن إدانتها واستنكارها للاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، على مدرسة ذكور حارس الثانوية، التابعة لمديرية تربية سلفيت.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال اعتقلت مدير حمد ناجي، وثلاثة من المعلمين، وهم: حاتم يوسف عثمان الشملاوي، وليد صادق يونس صوف، وعمر سميح محمد عياش.

وأضافت أن هذا الاعتداء الوحشي الذي روع الطلبة، وأدى إلى إلحاق الأضرار بالممتلكات المدرسية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطلبة في الآمن والمستقر، ويمثل تعديا على حرمة المؤسسات التعليمية ودورها السامي في بناء الأجيال.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان حماية المؤسسات التعليمية والكادر التعليمي والطلبة من مثل هذه الاعتداءات. مؤكدة ضرورة الإفراج الفوري عن المدير والمعلمين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي.