التربية تستنكر اعتداء الاحتلال على مدرسة ذكور حارس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN- عبرت وزارة التربية
والتعليم العالي عن إدانتها واستنكارها للاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، على مدرسة ذكور حارس الثانوية، التابعة لمديرية تربية سلفيت.
وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال اعتقلت مدير المدرسة حمد ناجي، وثلاثة من المعلمين، وهم: حاتم يوسف عثمان الشملاوي، وليد صادق يونس صوف، وعمر سميح محمد عياش.
وأضافت أن هذا الاعتداء الوحشي الذي روع الطلبة، وأدى إلى إلحاق الأضرار بالممتلكات المدرسية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطلبة في التعليم الآمن والمستقر، ويمثل تعديا على حرمة المؤسسات التعليمية ودورها السامي في بناء الأجيال.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان حماية المؤسسات التعليمية والكادر التعليمي والطلبة من مثل هذه الاعتداءات. مؤكدة ضرورة الإفراج الفوري عن المدير والمعلمين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي.
MENAFN23092024000205011050ID1108702973
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.