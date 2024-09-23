مهنا: إعادة فتح معبر الكرامة أمام الحركة التجارية

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN- قال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، اليوم الاثنين، إنه تم إعادة فتح معبر الكرامة أمام حركة الشاحنات التجارية بشكل تدريجي.
وأضاف في تصريح لـلوكالة الرسمية، أن إعادة تشغيل الحركة التجارية على المعبر تتم بشكل تدريجي، لضمان تنسيق ونقل البضائع عبر المعبر، ضمن إجراءات معينة تسهم باستمرارية الحركة التجارية.
ويأتي ذلك بعد إغلاق معبر الكرامة أمام الحركة التجارية منذ نحو أسبوعين.
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