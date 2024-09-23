مهنا: إعادة فتح معبر الكرامة أمام الحركة التجارية

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN- قال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، اليوم الاثنين، إنه تم إعادة فتح معبر الكرامة أمام حركة الشاحنات التجارية بشكل تدريجي.

وأضاف في تصريح لـلوكالة الرسمية، أن إعادة تشغيل الحركة التجارية على المعبر تتم بشكل تدريجي، لضمان تنسيق ونقل البضائع عبر المعبر، ضمن إجراءات معينة تسهم باستمرارية الحركة التجارية.

ويأتي ذلك بعد إغلاق معبر الكرامة أمام الحركة التجارية منذ نحو أسبوعين.