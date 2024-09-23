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إسرائيل تحذر اللبنانيين من التواجد في مبانٍ بها أسلحة لـحزب الله

9/23/2024 4:43:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN -حذر الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، سكان القرى في لبنان من التواجد في مبانٍ بها أسلحة لـ"حزب الله" ودعاهم إلى الابتعاد عنها فورا.

ووجّه متحدث الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، "تحذير عاجل إلى سكان القرى في لبنان".

وقال: "إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية عليكم إخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورا".

وشدد أدرعي على أن "كل مَن يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".

وصباح الاثنين، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية عشرات الغارات على مناطق عديدة في جنوب لبنان وشرقه، ضمن مواجهات متصاعدة مع "حزب الله"

يتبع///

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