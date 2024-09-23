إسرائيل تحذر اللبنانيين من التواجد في مبانٍ بها أسلحة لـحزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN -حذر الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، سكان القرى في لبنان من التواجد في مبانٍ بها أسلحة لـ"حزب الله" ودعاهم إلى الابتعاد عنها فورا.
ووجّه متحدث الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، "تحذير عاجل إلى سكان القرى في لبنان".
وقال: "إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية عليكم إخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورا".
وشدد أدرعي على أن "كل مَن يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".
وصباح الاثنين، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية عشرات الغارات على مناطق عديدة في جنوب لبنان وشرقه، ضمن مواجهات متصاعدة مع "حزب الله"
يتبع///
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