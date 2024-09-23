لواء إسرائيلي متقاعد: قد نضطر إلى التوغل البري في لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيرشون هكوهين قوله إن إسرائيل قد "تضطر" إلى التوغل البري في لبنان.

وبحسب الصحيفة، فإن الضربة الإسرائيلية في لبنان قوية والخطوات المقبلة ستُحدد بناء على التطورات الميدانية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قد قال، ردا على سؤال للصحفيين عن احتمال توغل بري إسرائيلي في لبنان، إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو مطلوب" من أجل إعادة السكان الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من الشمال إلى منازلهم بأمان.

وفي وقت سابق أمس الأحد أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بوجود خطة لتوغل بري في جنوب لبنان، بالتزامن مع تهديد الجيش الإسرائيلي بتكثيف العمليات ضد حزب الله، وسط استمرار الضربات المتبادلة عبر الحدود بين الجانبين.

ونقلت صحيفة الإيكونوميست البريطانية عن المصادر العسكرية أن إسرائيل تخطط لهجوم بري يشمل الاستيلاء على مناطق من بضعة أميال في عمق أراضي لبنان.

وبالتزامن، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن من المتوقع أن يجتمع الكبينت الاسرائيلي اليوم الاثنين لمناقشة التصعيد المتزايد.

وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأنه من المتوقع أن يوسّع حزب الله نطاق إطلاق النار.

من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أمنيين أن من المحتمل استمرار المواجهات أياما وربما أسابيع إذا تمسك حزب الله بموقفه.

وفجر أمس الأحد، قصف حزب الله بصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2′′ مواقع عسكرية في مدينة حيفا للمرة الأولى منذ بداية المواجهات، وأسفر القصف عن إصابة إسرائيليين وأضرار مادية كبيرة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الحزب إن هذا القصف هو رد أولي على تفجير أجهزة الاتصال (البيجر)، الذي أوقع عشرات الشهداء وآلاف الجرحى من عناصر حزب الله والمدنيين في مناطق عدة بلبنان واتهم إسرائيل بالمسؤولية عن تلك التفجيرات.

بالمقابل، قصف الجيش الإسرائيلي 16 بلدة في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

إعلان

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا على طرفي الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.