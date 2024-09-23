الخارجية الأميركية تندد بإغلاق إسرائيل لمكتب الجزيرة برام الله

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن عملية إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، التي نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي مثيرة للقلق، وإن الوزارة تجمع المعلومات بشأنها.

وأضافت أن إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله يتعارض مع دعم الولايات المتحدة لحرية الصحافة في الضفة الغربية وفي أنحاء العالم، حسب تعبيرها.

كما أدان الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز إغلاق إسرائيل لمكتب الجزيرة في رام الله، ووصفه بالأمر الشائن.

من جهته، أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، وأضاف في تصريحات خاصة للجزيرة أن ما حدث هو مثال أوسع لما يحدث في العالم من مضايقات للصحفيين.

بدوره، أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي، في مقابلة مع الجزيرة من بروكسل، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإسكات كل الأصوات التي تقدم ما يخالف روايتها للأحداث.

أما نادي الصحافة في واشنطن فاعتبر هجوم الجيش الإسرائيلي على مكتب الجزيرة في رام الله عملا عسكريا عدوانيا.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الجيش الإسرائيلي لم يجب عن أسئلة بشأن السماح لصحفيي الجزيرة بمواصلة التغطية في الضفة الغربية، بعد قرار إغلاق مكتب الشبكة برام الله.

وكانت قوة مدججة بالسلاح من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر أمس الأحد مكتب قناة الجزيرة في رام الله وأعلنت إغلاقه لمدة 45 يوما دون توضيح الأسباب.

وصادرت القوات المقتحمة كل الأجهزة والوثائق مع قرار عسكري بالإغلاق بموجب قانون الطوارئ، ومنعت طاقم الجزيرة برام الله والزميلين وليد العمري وجيفارا البديري من العمل وأوقفت البث.

ودفع الجيش الإسرائيلي بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب الجزيرة رغم عدم نص الأمر العسكري على مصادرتها.

وجاءت المداهمة بعد 4 أشهر من إغلاق سلطات الاحتلال لمكتب القناة في القدس المحتلة.