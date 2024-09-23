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الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة عند 2629 دولارا للأونصة

9/23/2024 4:43:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN- صعدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، لتسجل قمة تاريخية جديدة عند 2629 دولارا للأونصة، من القمة السابقة المسجلة الأسبوع الماضي البالغة حينها 2622 دولارا.

تأتي القمة الجديدة المسجلة في بداية جلسة اليوم، على وقع خفض أسعار الفائدة الأميركية، الأسبوع الماضي، وتوترات الشرق الأوسط، خاصة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% أو 5 دولارات، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 2629.2 دولارا للأونصة.

وتلقت أسعار الذهب دعما من قرار الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، الأربعاء الماضي، بمقدار 50 نقطة أساس، لتستقر عند 4.75 – 5%.

وتشير توقعات بنوك استثمار أميركية، أن يحافظ الذهب على مكاسبه خلال العام الجاري، خاصة مع بقاء اجتماعين اثنين للفيدرالي، والتوقعات بخفض آخر على أسعار الفائدة قبل حلول 2025.

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